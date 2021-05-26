333 обманутым дольщикам обещают ключи от квартир до конца года

Обманутые дольщики из пяти проблемных домов областного центра смогут справить новоселье до конца года. Такое оптимистичное обещание дал новый директор регионального департамента архитектуры и строительства Иван Щербаков. Всего в списке 333 фамилии. Все они заплатили свои кровные за жилье в домах Владимира: на Веризинской, 17 и 31, Всесвятской, 17, Центральной, 19, и Мира, 24.

Точное неточно

Всего во Владимире семь проблемных домов. И ещё один — в Покрове. В этом году власти обещают разобраться с пятью объектами областного центра. Впрочем, это не первое и, возможно, не последнее обещание. Прежние руководители строительного ведомства и вице-губернатор, курирующий эту отрасль, не раз называли «окончательные» и «точные» даты. Которые оказывались не окончательными и не точными.

— Мы держим все объекты на контроле, — в свою очередь заверил Иван Щербаков. — Каждую неделю встречаемся с застройщиками. Знаем каждого дольщика поименно. Механизмы восстановления прав граждан используются разные. К декабрю в списке обманутых дольщиков останется только 63 человека.

К 2023 году обещают решить проблемы всех обманутых дольщиков Владимирской области.

На пресс-конференции Иван Щербаков заверил всех, что у региона неплохой рейтинг среди других субъектов РФ по ситуации с обманутыми дольщиками. Он считает, что 396 человек из восьми проблемных домов (Владимир + Покров) — это скромная статистика в пересчете на проценты от вводимого жилья и семей, справивших новоселье.

Надежда умирает последней

У каждой обманутой семьи дольщиков своя история, но их многое объединяет. Все они давно заплатили за своё жильё. Некоторые уже успели кредиты выплатить, а квартир всё нет. Живут кто в съемной, кто у родителей.

В одних молодых семьях родились дети. Есть и те, кто развелся и теперь не знает, как делить свои траты на виртуальные квадратные метры. Вряд ли хоть кто-то из обманутых дольщиков согласится с оптимистичным заявлением Ивана Щербакова о рейтинге региона.

Взять, к примеру, обманутых дольщиков из Коммунара. Стоит готовый дом, но въехать в него нельзя. 10 семей попытались. Но живут там на птичьих правах. Потому что дом не введён в эксплуатацию. Сегодня вода и свет есть, а завтра горе-застройщик может ограничить подачу ресурсов.

Что только не делали дольщики, чтобы привлечь внимание властей и добиться их поддержки! Были одиночные пикеты, наклейки на машинах, общественный резонанс через СМИ. Но всё тщетно.

Если дольщиков пяти домов заселят, то останется ещё три проблемных дома.

Среди «глухарей» останется дом на Школьном проезде в Юрьевце. Ещё пару-тройку лет ситуация по нему выглядела оптимистично. Владимирские и региональные власти бодро рассказывали о новом способе решить вопрос с обманутыми дольщиками. Он заключался в том, чтобы дать проверенным застройщикам землю на льготных условиях с обременением, либо выплатить дольщикам компенсации, либо предоставить жилье.

Как водится, реальность оказалась далека от планов. Застройщики возвели на землях новые жилые дома, а с дольщиками так ничего и решили. Теперь в департаменте строительства называют новый срок — 2023 год.

В 2022 году обещают поставить точку в деле по дому на Пролетарской в Покрове и на Музейной во Владимире. Ими займется фонд по восстановлению прав граждан. Он будет зарегистрирован в июне 2021 года. И возьмет на себя финансовые обязательства по выплате компенсаций или предоставлению квартир 28 обманутым дольщикам. Деньги придут из федерального бюджета по линии корпорации «Дом.рф».