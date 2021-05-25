25-градусная жара придет во Владимирскую область

Погода берет курс на лето, заверяют синоптики. Прохладные дни закончились. На этой неделе во Владимирской области, как и во всех Центральной России, температура воздуха будет расти. В среду, 12 мая, по данным погодных сервисов, воздух прогреется до +25 градусов. Затем температура понизится, но всего на несколько градусов. До конца недели в среднем +22 градуса днем. Ночи также станут теплее: +10…+13 градусов. При этом без осадков не обойдется, временами небо могут затянуть тучи, дожди вероятны в течение всей недели. Не исключены и майские грозы. Но синоптики заверяют, что осадки будут кратковременными и тоже вполне летними.

— С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней, — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Климатическое лето придет в регион в конце мая.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что летняя погода станет подарком после продолжительного холодного периода.

— Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания, — сказал Тишковец в интервью газете «Вечерняя Москва».

Рабочая неделя началась с хорошей погоды

Метеоролог также заявил, что в конце мая и летом погода будет умеренно теплой, суровых засух и сильных дождей не ожидается. Не будет избыточной жары, как и не будет арктического холода.

Прежде, составляя предварительный прогноз на лето, синоптики заявляли, что температура почти на всей территории России будет около и выше нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. При этом тогда была сделана оговорка: точность долгосрочных прогнозов существенно уступает краткосрочным. Их вероятность составляет около 70%.

А пока приход летнего тепла придется очень кстати. На минувшей неделе во Владимире завершился отопительный сезон. Батареи в многоквартирных домах остыли.

Ранее «Призыв» сообщал, что посевная кампания началась в хозяйствах пяти районов Владимирской области: Меленковского, Гороховецкого, Юрьев-Польского, Муромского и Суздальского. Засеяно 3678 гектаров яровых культур. В большей степени это пшеница, ячмень и кормовые культуры. Такие сведения представили специалисты Россельхознадзора. Они считают, что холодная, затяжная весна позволила хозяйствам в этот раз продлить сроки подготовки к полевым работам, в частности лучше подготовить технику.