19 детей пострадали за неделю от укусов клещей во Владимирской области

Клещи атакуют жителей Владимирской области. Только за неделю от кровососов пострадали 26 человек, среди них 19 детей. Всем была оказана медицинская помощь и организовано медицинское наблюдение. 15 клещей исследовали в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области». Случаев заболевания инфекциями, передающимися членистоногими, не зарегистрировано.

Между тем встреча с клещами может привести к неприятным последствиям. Двумя неделями ранее у пострадавших выявили 4 случая клещевого боррелиоза, 1 случай клещевого моноцитарного эрлихиоза, 2 случая гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Клещи — переносчики множества опасных болезней.

Чтобы защитить жителей региона от переносчиков опасных инфекций, специалисты владимирского филиала Россельхозцентра приступили к обработкам общественных пространств. Это парки, скверы, туристические базы и детские оздоровительные лагеря.

Одними из первых в этом году заявки на акарицидную обработку мест массового скопления людей подали администрации Гороховецкого района и МО Небыловское Юрьев-Польского района.

– В Гороховце на днях мы обработали от клещей территорию городского парка площадью 7 гектаров, а в селе Небылое – детские площадки, там совокупная площадь составила примерно 1 гектар, – рассказал ведущий агроном отдела защиты растений владимирского филиала Россельхозцентра Дмитрий Зябликов.

Специалисты разъясняют: сейчас у клещей наблюдается так называемая первая волна активности. На начальном этапе своего развития личинки клеща паразитируют на мелких грызунах. Более взрослые особи нападают на крупных животных и на людей.

Наиболее «неблагополучными» территориями по степени активности клещей во Владимирской области считаются город Владимир, Александровский, Меленковский и Гусь-Хрустальный районы.

Учитывая, что активность клещи сохраняют с апреля по октябрь, всем школьным, дошкольным, медицинским учреждениям, а также муниципальным образованиям специалисты рекомендуют обрабатывать места массового скопления людей минимум два раза за сезон.

Заявку на обработку можно подать во владимирский филиал Россельхозцентра по телефону: 34-19-28.

Напоминаем, что в сезон активности кровососов очень важно осматривать одежду и кожные покровы после возвращения с прогулки. Клеща рекомендуется снимать в травматологическом пункте или в другой медицинской организации. Во Владимире исследование проводится на платной основе. Лаборатория расположена по адресу г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, каб. 9.

Ранее врач-педиатр клиники «Палитра» Ирина Моржанова подробно рассказала читателям «Призыва» о том, как правильно вакцинироваться и что делать при укусе клеща.