17-летний подросток погиб на железной дороге в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном районе на железной дороге погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла 9 мая около 16.15 на 66-м километре перегона Гусь-Хрустальный — Курлово Горьковской железной дороги. Подростка сбил электропоезд № 6706. Известно, что юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Машинист, заметив человека на рельсах, сразу же подал громкий звуковой сигнал и стал экстренно тормозить. Однако избежать столкновения не получилось. Юноша не услышал сигнал поезда. Погибший слушал музыку через наушники, к тому же на нем был капюшон.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

— На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и криминалисты. В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями полиции и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве напоминают жителям Владимирской области о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге.

— Если вы увидели несовершеннолетнего, не соблюдающего правила нахождения на железной дороге, обратите на это внимание и напомните ему о безопасности. Чужих детей не бывает. Сегодня вы поможете ребенку, оказавшемуся в опасной ситуации, а завтра кто-то другой убережёт от беды вашего, — говорится в сообщении Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Без плееров и смартфонов!

Основные причины несчастных случаев с детьми на железной дороге: передвижение вдоль железнодорожного полотна или его переход в неположенном месте, использование смартфонов и плееров, игры и селфи на железнодорожных объектах.

Чтобы избежать трагедии, нужно двигаться на безопасном расстоянии от железнодорожных путей и переходить их только в установленных местах. Прибыв на железную дорогу, важно отключить свой плеер и использовать смартфон лишь в зале ожидания и после посадки в поезд.

На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра, необходимо держать их за руку или на руках.

В марте под колесами поезда в Муроме погиб 53-летний мужчина. Произошло это на 296-м км остановки Приокская. По предварительной информации, житель поселка Шатки Нижегородской области сначала сел на электричку «Муром-Арзамас», но перепутал станции и сошел на Приокской. Там же мужчина оказался на железнодорожных путях. Сейчас в причинах случившегося разбирается Приволжское следственное управление на транспорте СКР. 15 февраля под колесами поезда погиб пенсионер.