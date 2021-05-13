Пропавшие люди

13-летний подросток пропал в Александрове

К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт»

Во Владимирской области ведутся поиски 13-летнего подростка. Юный житель Александрова пропал 24 мая. С этого момента о его местонахождении нет никакой информации. К поискам подключились полиция и волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Был одет в красную футболку, темно-синие спортивные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой.

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда мог направиться подросток — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-920-934-30-71. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

«Лиза Алерт» — поисково-спасательный отряд, занимающийся поисками пропавших людей. Он возник практически стихийно в октябре 2010 года после поисков пятилетней Лизы Фомкиной, вместе с тетей заблудившейся в лесу рядом с Орехово-Зуево.

За все время существования в отряд «Лиза Алерт» поступили заявки на поиск более 23 тысяч детей. За 2020 год — 6,5 тысячи детей. Это цифры по стране, и они огромные. Во Владимирской области в прошлом году искали 115 детей. Из них 113 вернулись домой. К сожалению, двоих детей нашли погибшими.

Уже в текущем 2021 году сотрудники правоохранительных органов и волонтеры «Лиза Алерт» искали 35 детей во Владимирской области. На минувшей неделе «Призыв» рассказывал, что в регионе разыскивали двоих детей. Подростки сбежали из детского дома. Их возраст — 14 и 15 лет. К счастью, подростков нашли.

С начала года во Владимирской области уже пропадали 35 детей.

Поисковики подчеркивают, что подростковый возраст сложный, но все равно они еще дети, а значит, нуждаются в помощи взрослых.

акцмя ко Дню пропавших детей

Волонтеры «Лиза Алерт» провели акции ко Дню пропавших детей. Фото группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирская область»

Сложный возраст. Подростки чувствуют себя уже взрослыми, хотя жизненного опыта не хватает, чтобы четко оценить уровень опасности. Это так называемые бегунки. Нам часто говорят о таких детях, что они всегда убегают и возвращаются потом. Нет, этого не должно быть. Они такие же дети. И если их не искать, они могут и не вернуться. Такие примеры были, — подчеркнули волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Чтобы привлечь внимание к проблеме пропавших детей, поисковики провели на этой неделе ряд акций. Они приурочены к Международному дню пропавших детей, который отмечался накануне, 25 мая.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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