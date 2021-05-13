13-летний подросток пропал в Александрове

Во Владимирской области ведутся поиски 13-летнего подростка. Юный житель Александрова пропал 24 мая. С этого момента о его местонахождении нет никакой информации. К поискам подключились полиция и волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Был одет в красную футболку, темно-синие спортивные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой.

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда мог направиться подросток — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-920-934-30-71. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

«Лиза Алерт» — поисково-спасательный отряд, занимающийся поисками пропавших людей. Он возник практически стихийно в октябре 2010 года после поисков пятилетней Лизы Фомкиной, вместе с тетей заблудившейся в лесу рядом с Орехово-Зуево.

За все время существования в отряд «Лиза Алерт» поступили заявки на поиск более 23 тысяч детей. За 2020 год — 6,5 тысячи детей. Это цифры по стране, и они огромные. Во Владимирской области в прошлом году искали 115 детей. Из них 113 вернулись домой. К сожалению, двоих детей нашли погибшими.

Уже в текущем 2021 году сотрудники правоохранительных органов и волонтеры «Лиза Алерт» искали 35 детей во Владимирской области. На минувшей неделе «Призыв» рассказывал, что в регионе разыскивали двоих детей. Подростки сбежали из детского дома. Их возраст — 14 и 15 лет. К счастью, подростков нашли.

С начала года во Владимирской области уже пропадали 35 детей.

Поисковики подчеркивают, что подростковый возраст сложный, но все равно они еще дети, а значит, нуждаются в помощи взрослых.

— Сложный возраст. Подростки чувствуют себя уже взрослыми, хотя жизненного опыта не хватает, чтобы четко оценить уровень опасности. Это так называемые бегунки. Нам часто говорят о таких детях, что они всегда убегают и возвращаются потом. Нет, этого не должно быть. Они такие же дети. И если их не искать, они могут и не вернуться. Такие примеры были, — подчеркнули волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Чтобы привлечь внимание к проблеме пропавших детей, поисковики провели на этой неделе ряд акций. Они приурочены к Международному дню пропавших детей, который отмечался накануне, 25 мая.