12 улиц Владимира укатают в новый асфальт

Во Владимире начался ремонт дорог и тротуаров по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В списке — 12 участков магистральных улиц, по которым идет интенсивный поток транспорта, в том числе общественного. Полным ходом идут работы на Октябрьском и Суздальском проспектах, на Судогодском шоссе, на Мира, на дорогах к поселку Содышка и к Ладоге, на улицах Горького и Дзержинского. Позже дорожники займутся улицами Егорова и Нижней Дубровой.

Снимают старый асфальт с проезжей части и с тротуаров. На Октябрьском проспекте вынуждены были сузить дорогу и предоставить возможность пешеходам идти по одной полосе, так как весь тротуар разобран. На Судогодском шоссе во время фрезеровки образовался огромный затор.

250 миллионов рублей потратят на ремонт 12 участков дорог.

Сумма выделена значительная, хотя количество участков дорог небольшое. Все дело в объёме. Плюс большие средства уходят на сопутствующие мероприятия. Подрядчик обязуется не только обновить дорожное полотно, но и установить дорожные знаки, ограждения, обустроить пешеходные переходы, при необходимости — смонтировать светофоры.

Текущие работы

Также по городу продолжается текущий ремонт дорог. Работы ведутся на Белоконской, Горького, 17-му проезду, Ново-Ямской, Ставровской, Верхней Дуброве и дублере, Складской, Элеваторной, Растопчина. Плиточное покрытие тротуара продолжают ремонтировать на Большой Московской.

Идет и обновление дорожной разметки. Днем её наносят на пешеходных переходах, а ночью — на осевой линии и линии разделения потоков движения. Работы проводятся на улицах Полины Осипенко, Северной, 1-й Пионерской, Комиссарова, Бутурина, Сакко и Ванцетти, Суздальской, Добросельской, Комиссарова, Белоконской, Мира, Зелёной.

Телефоны для заявок по ремонту дорог и тротуаров — 47-90-94 и 8-960-721-49-49.

В этом году экономят средства и не делают термопластиковую разметку. Она более долговечная, краска же стирается в считанные недели. Особенно это заметно на переходах.

Что по области

В регионе работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведут с середины апреля. Активно строят обход города Киржач. Там подрядная организация приступила к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Дорожникам предстоит полностью отремонтировать около трёх километров проезжей части, спланировать и укрепить обочины.

В Суздальском районе на автодороге Боголюбово-Суромна подготовительный этап: установлены временные знаки, выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, дорога очищена от пыли и грязи. В ближайшее время проведут устройство выравнивающего слоя покрытия.

Масштабные дорожные работы ведутся в Александровском районе на дороге Струнино-Площево. Подрядная организация выполнит устройство асфальтобетонного покрытия на площади порядка 102 тысячи квадратных метров. Автодорогу отремонтируют на всём её протяжении — это около 15 километров.

До конца мая планируется полностью завершить ремонт на 5 объектах региональной дорожной сети.

На завершающей стадии находятся дорожные работы в Судогодском районе на автодорогах Владимир-Муром-Байгуши и подъезд к Судогде. Введут в эксплуатацию более 6 километров дороги Собинка-Вышманово-Буланово-Коняево. Полностью отремонтированы автодороги от М-7 «Волга» до Колокши в Собинском районе и до Содышки и Боголюбки в Суздальском районе.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе планируется отремонтировать около 100 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения.