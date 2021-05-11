11-месячный ребенок выпал из окна в Петушинском районе 

11-месячный ребенок выпал из окна. Инцидент произошел сегодня, 20 мая, в Петушинском районе. К счастью, малыш выжил, сейчас он находится в больнице. Еще один ребенок выпал из окна накануне, 19 мая. Произошло это в Кольчугинском районе. Пострадал трехлетний мальчик. С серьезными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.

— Сейчас сотрудники полиции совместно с представителями органов системы профилактики тщательным образом изучают обстоятельства всех инцидентов, а также устанавливают факты, которые могли стать причинами трагедий, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Правоохранители обращают внимание жителей Владимирской области: выпадение из окна выступает одной из причин детского травматизма и смертности, особенно в летнее время. В этом году в полицию уже поступило 5 сообщений о выпавших из окна детях. В прошлом году таких случаев было зарегистрировано 20. К счастью, обошлось без летальных исходов.

5 детей выпали из окон с начала года.

В прошлом году врачам чудом удалось спасти выпавшего с девятого этажа 5-летнего ребенка. За жизнь мальчика пять дней отчаянно боролись анестезиологи-реаниматологи областной детской клинической больницы. Медики устраняли последствия травматического шока. Благодаря слаженной работе врачей состояние пациента удалось стабилизировать.

Жителям Владимирской области напоминают: случаи выпадения детей из окон из года в год пополняют печальную статистику. Родителей настоятельно просят внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра.

Важно!

Избежать трагедии помогут также следующие правила:

— Используйте на окнах решётки или специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки);

— Не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте верхние форточки или вертикальный режим проветривания;

— Необходимо отодвинуть кровати, стулья и другие предметы мебели от окон. Это предотвратит случайное попадание малыша на подоконник;

— Не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем безопаснее будет его нахождение в квартире;

— Помните, что москитная сетка не предназначена для защиты от падений. Она не выдерживает веса маленького ребёнка;

— Не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого окна. Ребёнок может вырваться, увидев что-нибудь интересное;

— Объясните детям, что открытое окно – это опасно;

— Предупредите, что на москитную сетку опираться нельзя!

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