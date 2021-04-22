Жителям Владимирской области рассказали о новом виде мошенничества

О новой схеме мошенничества предупреждает жителей Владимирской области региональное отделение Банка России. Аферисты добрались до банковских вкладов. В качестве приманки используют снижение процентных ставок. Схема такая: мошенники предлагают людям «переоформить» вклад под более высокий процент и присылают ссылку на страницу банка. Только вот это сайт-двойник. Он очень похож на официальный и даже копирует вход в онлайн-банк. Мошенникам нужно, чтобы клиент ввел свой логин и пароль от настоящего личного кабинета. Затем преступники стараются выманить коды подтверждения операций, которые приходят в уведомлениях от банка, и списывают все деньги со счетов.

Есть у мошенников еще одна схема со вкладами. Они звонят клиентам банка и заявляют об угрозе депозиту. В качестве помощи предлагают перевести денежные средства на якобы безопасный счет.

С точки зрения злоумышленников, депозиты гораздо интереснее, чем остаток по обычному счету, так как можно сразу получить большие деньги, уверены банкиры.

— Чтобы защитить свои деньги, никому не выдавайте данные для входа в онлайн-банк. Не сообщайте пароли и коды из банковских уведомлений. Не вводите реквизиты карты на сомнительных сайтах. Письма от незнакомых «доброжелателей» лучше сразу помечать как спам и удалять, — предупредил жителей региона эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.

Только за прошлый год злоумышленники провели свыше 770 тысяч незаконных операций по чужим банковским картам и электронным кошелькам. Это на треть больше, чем годом ранее. Сумма похищенных денег выросла в полтора раза — до 9,8 млрд рублей.

Пострадавшим от мошенников людям удалось вернуть лишь десятую часть украденного. В большинстве случаев мошенники использовали уловки социальной инженерии. Простыми словами, это такой способ «взлома человека», психологического манипулирования с целью получения выгоды.

Под напором преступников жертвы сами не замечают, как переводят деньги или сообщают конфиденциальную информацию, которая открывает доступ к счетам. Такие потери банки не компенсируют, так как клиенты нарушили правила финансовой безопасности.

Махинации с банковскими картами

Ранее Банк России предупредил владимирцев о махинациях с банковскими картами. Аферисты звонят по телефону, представляются сотрудниками правоохранительных органов и пугают клиентов банка якобы возбужденным в отношении них уголовным делом. В ходе разговора злоумышленники пытаются получить у доверчивых граждан персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных операциях. Затем следует непосредственно хищение денег со счетов граждан.