Жителям отрезанной деревни Сущёво организовали переправу

Жителей деревни Сущёво Суздальского района, которые на период паводка оказались отрезанными от дороги, перевезут на лодке. Переправа будет работать с 7 до 9 утра и с 18 до 20 вечера. Дорогу, ведущую на улицу Остров Средний, затопило из-за подъема воды в реке Рпени. В городских пабликах местные жители поделились фотографиями и сообщили, что вода прибывает с бешеной скоростью. На место выехали представители администрации Суздальского района и сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области.

— По данным администрации муниципального образования, на отрезаемой территории прописаны 10 человек, в том числе 2 ребёнка, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства и уточняет, что ситуация находится на контроле.

Отрезанной водой оказалась целая улица.

На этой неделе лодочную переправу также организовали для жителей вязниковского Заречья. Там дежурят две моторные лодки. Напомним, что понтонный мост через Клязьму, соединяющий Вязники и Заречье, развели, чтобы не повредить конструкции во время ледохода. Отрезанными оказались 16 населённых пунктов — два посёлка и четырнадцать деревень. В них проживают более 700 человек. В местных ФАПах есть запас медикаментов. Работают 2 магазина и 2 киоска, там также созданы запасы.

В целом весеннее половодье, которое рискует повторить показатели 2013 года, пока проходит без происшествий. Подтоплений жилых домов, приусадебных участков не зафиксировано, сообщают спасатели. Максимальный подъём уровня воды в Клязьме прогнозируется на третью декаду апреля, в Оке – на начало мая.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в Суздале пострадали сразу четыре моста через Каменку. Из-за активного таяния снега и осадков уровень воды повысился на 1 метр 80 сантиметров. Часть конструкций мостов снес ледоход.