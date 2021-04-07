Жителям Мостостроя сделают пляж за близость к М-12

Жителям владимирского микрорайона Мостострой обещали построить пляж. Это будет своего рода компенсация за близость к будущей трассе «Москва-Казань». Пляжную зону представители госкомпании «Автодор» (заказчика автобана) обещали разбить на Банном озере. От Мостостроя до Банного — несколько сотен метров. Сам водоём очистят и облагородят.

Трасса М-12 пройдёт максимально близко к нынешнему Южному обходу Владимира. Фактически насыпь для неё будет примыкать к Банному озеру, но съехать с неё к водоёму, естественно, нельзя — там будут ограждения. Подходы к озеру будут со стороны Мостостроя, где и сделают пляж. Непосредственно на месте дорожники показали людям, где можно будет ходить, плавать, рыбачить.

Минус строительства в районе Мостостроя — лес в створе будущей трассы вырубят.

Сохранить лес не удастся. Трассу гнать можно только по нему. Чуть в сторону — болота и река Клязьма, разъяснили представители «Автодора». В целом размен близости к трассе на обустройство пляжа жителей Мостостроя устроило. Но, понимая, что на слово верить в таких делах нельзя, они попросили дорожников письменно изложить свои намерения.

Те согласились раздать обещания только на видеокамеру. По их словам, благоустройство озера и очистку водоёма нельзя закрепить в официальных документах — это будет нецелевое расходование средств. Так что пока из доказательств — только вот такие записи.

Алексей Борисов, первый зам. председателя правления госкомпании «Автодор»:

Вода будет стекать в очистные сооружения и в Клязьму.

Будет идти по лоткам и в очистные сооружения.

Уровень очистки будет выше, чем сейчас. Питьевая вода по показателям.

Алексей Борисов подкрепил свое заявление фразой: «Нам с вами и дальше жить, мы от вас никуда не денемся». Стройка продлится до 2024 года, так что времени напомнить об обещаниях или выразить негодование в случае их неисполнения у жителей Мостостроя ещё хватит.

Справка. Автобан М-12 «Москва-Казань» будет открыт к 2024 году. По Владимирской области пройдет 218 километров магистрали. Это будет четырехполосная дорога с разделением встречных потоков и наружным освещением на всем пути следования. В нашем регионе намечено четыре съезда с платной трассы на бесплатные дублеры. Во Владимире построят 11 километров дороги, в основном вдоль Южного обхода.