Жители улицы Горького против дороги под окнами

Временный технологический проезд для спецтехники хотят организовать во Владимире между жилыми домами по улице Горького и главным корпусом ВлГУ. По планам мэрии, он необходим для подвоза оборудования и стройматериалов для огромного спортивного комплекса, который будут возводить в овраге около «зигзага».

Администрация проводит общественные обсуждения проекта планировки территории улиц Горького, Студенческой, Белоконской и проспекта Строителей. Там на бывших федеральных землях и университета появится значительных размеров комплекс для жилья, образования и спорта. Построят три 17-этажных жилых дома, школу на 1100 мест, 4 детских сада на 391 место и спортивный комплекс на 3500 мест. Проект вызвал множество обсуждений среди жителей Владимира, и не все они оказались одобрительными.

— Проезд планируют прямо по соседству с нашей дворовой территорией. Это камерное, тихое место. Здесь ходят дети к школе № 19, студенты в университет, пенсионеры в поликлинику и Сбербанк. Трудно представить, что спецтехника начнет громыхать здесь. И все мы понимаем, что временное может легко превратиться в постоянное. Нам не хотелось бы потерять такой зеленый уголок. Во Владимире все больше земель отдается под строительство домов и дорог. И совсем мало остается зелени, — считают жители дома Горького, 85-б, Дмитрий и Людмила Кошелевы.

Площадь обсуждаемого для застройки квартала по Горького и проспекту Строителей — 63 гектара.

Проект планировки территории можно изучить в бумажном виде в управлении архитектуры и строительства, в цифровом — на сайте мэрии. Специалисты управления архитектуры пытаются успокоить владимирцев заверением, что после завершения строительства технологический выезд превратят в пешеходную дорожку. Никаких планов построить там дорогу нет. Как максимум, плитка и клумбы. Дороги из квартала с высотками планируют сделать в другом месте. Все многоэтажки будут смотреть в сторону проспекта Строителей, выезд с них будет в районе существующей заправки и на месте автосалона. Второй участок дороги строят уже сейчас на улице Студенческой. Там вырос огромный жилой квартал. Многие новоселы уже направили гневные обращения в адрес мэрии с жалобами на отсутствие выездов из микрорайона. В часы пик Студенческая забита транспортом. Еще в прошлом году в мэрии обещали сделать выезд на улицу Мира у заправки силами инвестора, но в срок не уложились. Сейчас дорога в черновом варианте готова — осталось заасфальтировать.

Глобальной жилой застройкой недовольны и жители домов по улице Мира, которые расположены рядом с общежитиями ВлГУ. Ранее «Призыв» сообщал, что застройщики даже отхватили у них часть дворовой территории и закрыли второй выезд. Пешеходную дорожку же разрушила спецтехника, которая прокладывает дорогу возле заправки. Ходить к поликлинике и в школу, особенно в период ненастья, очень тяжело, сетуют жители.