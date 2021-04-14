Жители Горького против застройки квартала

Жители улицы Горького против дороги под окнами

Проезд организуют на время масштабной застройки

Временный технологический проезд для спецтехники хотят организовать во Владимире между жилыми домами по улице Горького и главным корпусом ВлГУ. По планам мэрии, он необходим для подвоза оборудования и стройматериалов для огромного спортивного комплекса, который будут возводить в овраге около «зигзага».

Администрация проводит общественные обсуждения проекта планировки территории улиц Горького, Студенческой, Белоконской и проспекта Строителей. Там на бывших федеральных землях и университета появится значительных размеров комплекс для жилья, образования и спорта. Построят три 17-этажных жилых дома, школу на 1100 мест, 4 детских сада на 391 место и спортивный комплекс на 3500 мест. Проект вызвал множество обсуждений среди жителей Владимира, и не все они оказались одобрительными.

На проекте виден новый участок дороги с Горького

На проекте виден новый участок дороги с Горького

— Проезд планируют прямо по соседству с нашей дворовой территорией. Это камерное, тихое место. Здесь ходят дети к школе № 19, студенты в университет, пенсионеры в поликлинику и Сбербанк. Трудно представить, что спецтехника начнет громыхать здесь. И все мы понимаем, что временное может легко превратиться в постоянное. Нам не хотелось бы потерять такой зеленый уголок. Во Владимире все больше земель отдается под строительство домов и дорог. И совсем мало остается зелени, — считают жители дома Горького, 85-б, Дмитрий и Людмила Кошелевы.

Площадь обсуждаемого для застройки квартала по Горького и проспекту Строителей — 63 гектара.

На участке между универом и домом появится проезд

На участке между универом и домом появится проезд

Проект планировки территории можно изучить в бумажном виде в управлении архитектуры и строительства, в цифровом — на сайте мэрии. Специалисты управления архитектуры пытаются успокоить владимирцев заверением, что после завершения строительства технологический выезд превратят в пешеходную дорожку. Никаких планов построить там дорогу нет. Как максимум, плитка и клумбы. Дороги из квартала с высотками планируют сделать в другом месте. Все многоэтажки будут смотреть в сторону проспекта Строителей, выезд с них будет в районе существующей заправки и на месте автосалона. Второй участок дороги строят уже сейчас на улице Студенческой. Там вырос огромный жилой квартал. Многие новоселы уже направили гневные обращения в адрес мэрии с жалобами на отсутствие выездов из микрорайона. В часы пик Студенческая забита транспортом. Еще в прошлом году в мэрии обещали сделать выезд на улицу Мира у заправки силами инвестора, но в срок не уложились. Сейчас дорога в черновом варианте готова — осталось заасфальтировать.

Дорогу на Мира запустят в 2021 году

Дорогу на Мира запустят в 2021 году

Глобальной жилой застройкой недовольны и жители домов по улице Мира, которые расположены рядом с общежитиями ВлГУ. Ранее «Призыв» сообщал, что застройщики даже отхватили у них часть дворовой территории и закрыли второй выезд. Пешеходную дорожку же разрушила спецтехника, которая прокладывает дорогу возле заправки. Ходить к поликлинике и в школу, особенно в период ненастья, очень тяжело, сетуют жители.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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