Схема движения на Ерофеевском спуске изменилась

Жители разломали заваренный решётками выход с Ерофеевского спуска

Люди идут к цели привычным путём

Слоны идут на водопой всегда одной и той тропой. Жители Владимира, конечно, не слоны, но тоже имеют привычку ходить там, где удобно. А потому закрытый выход с Ерофеевского спуска к Соборной площади — разломали. Ранее лестницу у военного сборного пункта загородили решётками, скреплёнными сваркой. Теперь они покорёжены, а путь — открыт.


Новый маршрут движения от остановки на Ерофеевском спуске до Соборной площади и Гагарина установили недавно из-за того, что старый признали опасным. Здание сборного пункта, давно признанное аварийным, находится в столь плачевном состоянии, что может рухнуть. А с восточной его стороны была остановка общественного транспорта и дорожка с лестницей — на «соборку». Остановку перенесли, подъём — закрыли. Но не тут-то было!

Здание бывшего военкомата признали аварийным в 2015 году. Но его так и не снесли.

Теперь остановка находится чуть ниже по дороге, и для того, чтобы попасть в самую-самую центральную часть города, людям приходится взбираться по крутому подъёму на улице Подбельского. Пожилым людям и сердечникам — тяжеловато. Конечно, решётки на старом проходе разломали не они. Но, видимо, даже более молодым и сильным (чтобы раскурочить сварные конструкции, дури надо много!) новый путь оказался не по нутру.

Схема движения на Ерофеевском спуске изменилась

Схема движения на Ерофеевском спуске изменилась

Тем более что, изменив схему движения пешеходов, администрация никаких информационных щитов и указателей не поставила. Люди шли по старинке и упирались в тупик. Пожилые и просто спокойные — возвращались и искали обход. А те, кто моложе или побуйнее, решётку сначала накренили, а потом и вовсе оторвали.

Не лучше история и с проходом на улицу Гагарина. Некоторые до сих пор идут по стертому, но такому привычному, переходу у сборного пункта военкомата. Новый же ведет на обочину проезжей части, которую назвали тротуаром, огородив пластиковыми барьерами.

Автобусы останавливаются на Ерофеевском спуске

Автобусы останавливаются на Ерофеевском спуске. Фото «Призыва»

На этой неделе, правда, этот путь попытались действительно превратить в тротуар. Дорожники разогнали все припаркованные машины и стали снимать асфальт с участка проезжей части. Но все равно этот проход через два нерегулируемых перехода с высоким трафиком автодвижения трудно назвать безопасным. И совершено неясно, как долго жителям терпеть эти неудобства.

Вместе с тем, автомобилисты из загородных районов отмечают, что перенос остановки благотворно повлиял на движение потока транспорта. Раньше у военкомата были заторы из-за остановки автобусов и множества легковушек, высаживающих пассажиров. Теперь на спуске тормозят автобусы, а машины останавливаются у горки. Освободилось две полосы движения.


Ещё из мира дорожных новостей. В этом году во Владимире должны поставить светофоры на опасных «зебрах» и нанести тактильную разметку на тротуарах. О том, где они появятся, читайте здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68 в Viber или WhatsApp


Теги: , ,