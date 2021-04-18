Жители разломали заваренный решётками выход с Ерофеевского спуска

Слоны идут на водопой всегда одной и той тропой. Жители Владимира, конечно, не слоны, но тоже имеют привычку ходить там, где удобно. А потому закрытый выход с Ерофеевского спуска к Соборной площади — разломали. Ранее лестницу у военного сборного пункта загородили решётками, скреплёнными сваркой. Теперь они покорёжены, а путь — открыт.



Новый маршрут движения от остановки на Ерофеевском спуске до Соборной площади и Гагарина установили недавно из-за того, что старый признали опасным. Здание сборного пункта, давно признанное аварийным, находится в столь плачевном состоянии, что может рухнуть. А с восточной его стороны была остановка общественного транспорта и дорожка с лестницей — на «соборку». Остановку перенесли, подъём — закрыли. Но не тут-то было!

Здание бывшего военкомата признали аварийным в 2015 году. Но его так и не снесли.

Теперь остановка находится чуть ниже по дороге, и для того, чтобы попасть в самую-самую центральную часть города, людям приходится взбираться по крутому подъёму на улице Подбельского. Пожилым людям и сердечникам — тяжеловато. Конечно, решётки на старом проходе разломали не они. Но, видимо, даже более молодым и сильным (чтобы раскурочить сварные конструкции, дури надо много!) новый путь оказался не по нутру.

Тем более что, изменив схему движения пешеходов, администрация никаких информационных щитов и указателей не поставила. Люди шли по старинке и упирались в тупик. Пожилые и просто спокойные — возвращались и искали обход. А те, кто моложе или побуйнее, решётку сначала накренили, а потом и вовсе оторвали.

Не лучше история и с проходом на улицу Гагарина. Некоторые до сих пор идут по стертому, но такому привычному, переходу у сборного пункта военкомата. Новый же ведет на обочину проезжей части, которую назвали тротуаром, огородив пластиковыми барьерами.

На этой неделе, правда, этот путь попытались действительно превратить в тротуар. Дорожники разогнали все припаркованные машины и стали снимать асфальт с участка проезжей части. Но все равно этот проход через два нерегулируемых перехода с высоким трафиком автодвижения трудно назвать безопасным. И совершено неясно, как долго жителям терпеть эти неудобства.

Вместе с тем, автомобилисты из загородных районов отмечают, что перенос остановки благотворно повлиял на движение потока транспорта. Раньше у военкомата были заторы из-за остановки автобусов и множества легковушек, высаживающих пассажиров. Теперь на спуске тормозят автобусы, а машины останавливаются у горки. Освободилось две полосы движения.



Ещё из мира дорожных новостей. В этом году во Владимире должны поставить светофоры на опасных «зебрах» и нанести тактильную разметку на тротуарах. О том, где они появятся, читайте здесь.