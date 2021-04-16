Жители деревни Першково: все сгорело, все мечты рухнули

На скамейке у сгоревшего дома сидят пятеро человек. Никто не решается заговорить. Только бабушка в платочке тихо плачет. За несколько минут огонь уничтожил все, что дорого семье. От старой деревянной избы, в которой родились и выросли эти уже немолодые люди, ничего не осталось. Узнать в головешках родительский дом невозможно. Рядом дымятся еще десять строений. За официальной сводкой — пожар полыхал на площади 500 квадратных метров — человеческие трагедии.

Дом вспыхнул мгновенно

На въезде в деревню Першково Гусь-Хрустального районе никаких указателей нет. Но проехать мимо невозможно. Запах гари ощущается за пару километров до цели.

Когда загорелся первый дом, Николай Иванович спокойно смотрел телевизор. В деревню он переехал на днях, чтобы провести там лето. Заметил дым, надел рубашку и сапоги. С собой взял документы и ружье. Вышел на улицу. Больше вернуться в дом было не суждено. На его глазах за несколько минут комната, где только что отдыхал, превратилась в черные бревна.

— Ветер был очень сильный. От него огонь перекинулся на нашу сторону. Загорелись дома. Все очень быстро сгорело дотла. Пока я одевался. Пламя как махануло. Одновременно загорелось несколько домов. У нас не было возможности отстоять дом. Если бы я не один был, может быть, что-то спасли бы. А так я растерялся, ничего даже не вынес. Патроны тоже сгорели. У меня есть путевка на охоту, но куда я теперь…

Николай Иванович говорит, в деревне большинство домов нежилые. Когда начался пожар, тушить огонь было некому. Он быстро набирал силу. Когда стало понятно, что дом не отстоять, мужчина начал раскидывать поленницу и заливать баню соседей. Дрова так и остались лежать, почти нетронутые огнем. Пожар остановился в паре метров от дома старушки.

Огонь шел по крышам

К моменту прибытия первых пожарных подразделений в деревне полыхало уже семь домов. Горели строения на разных концах улицы. Пламя шагало по крышам. Отстоять деревню удалось чудом. На месте работали 12 единиц техники и 43 человека личного состава. Помощь с воздуха оказывал вертолет МЧС.

— Развитию пожара способствовала сухая и ветреная погода, позднее сообщение в пожарную охрану и плотная застройка жилых домов. Как перебрасывался огонь через дорогу, можно судить по тому, что трава сухая и целая. А дальше идет сгоревший дом. Пожар развился, набрал силу и когнитивные потоки перекидывали горящие части на другую сторону улицы, — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области Роман Коркин.

Из 70 домов пожар уничтожил 11. Больше половины использовались как дачи. Только в двух на постоянной основе проживали люди. В одном – пожилая пара, в другом – одинокий мужчина. Супругов разметили в административном здании, их соседа приютили родственники.

С чего началось возгорание, еще предстоит установить. Сначала сообщалось про пал травы. Однако нельзя исключать, что огонь вспыхнул в конкретном строении. Так местные жители рассказывают, что за несколько минут до пожара слышали, как работают болгаркой. До позднего вечера на месте ЧП работали дознаватели.

Корову выпускай, а то она сгорит

Ольга Рамейкова сообщила о пожаре одна из первых. Позвонила в службы спасения и закричала: «У нас тут дома горят, приезжайте быстрее». Все остальное – помнит плохо. Пламя распространялось быстро. Говорит, раньше дома горели, но так страшно не было никогда. Рванула на двор, чтобы вывести на улицу корову.

— Я была дома. Вышла. А тут уже все горит. За 15 минут все сгорело. Спасибо пожарным, быстро приехали. Местные начали кто с ведрами, кто с палками, кто с ветками бегать. Жуть какая-то. Мне мальчишки кричат, корову выпускай, а то она сгорит. Я везде бегала. В огороде все начинало дымиться. Все кругом горело. Я такого никогда не видела. Пламя стеной шло!

Ольга говорит, выгнать корову сразу не получилось. Животное было парализовано страхом и отказывалось идти. Тем временем огнем прихватило чердак. Хорошо, люди заметили. Приставили лестницу, залили водой. Еще мгновение, и семья осталась бы без крыши над головой.

Происходящее, вспоминает женщина, напоминало 2010 год, когда огнем уничтожало целые деревни. После того, как потушили пламя, Ольга вынесла из дома воду и кружки. Для мужественных ребят, которые отстояли ее дом, чтобы они могли умыться и выпить воды.

Ехать больше некуда

Зоя Васильевна решилась с нами поговорить не сразу. Сил не было совсем. О пожаре женщине сообщил муж, когда она была в городе. Когда приехала в деревню, спасатели заливали пепелище. Сгорело все: дом, баня и хозяйственные постройки. И теперь приехать на лето семье некуда.

— Все сгорело, все мечты рухнули. Когда позвонил муж, со мной стало плохо. И что нам теперь делать? Дом больше не восстановишь. Он был застрахован на 200 тысяч, но что мы на это сделаем? Мы пенсионеры, взять нам денег негде. Баню-то не поставишь.

Пенсионерка говорит, сгоревший дом строил ее отец. Сруб простоял 50 лет, а сгорел за 10 минут. Это был самый высокий дом в деревне, вспоминает Зоя Васильевна. Недавно купили большой телевизор, чтобы в деревне не скучать. Вынести из огня ничего не удалось.

— Я очень сильно плакала, у меня с сердцем плохо стало, такой дом сгорел. И калина. У нас тут все по делу было…

Было заметно, что говорить на пепелище Зое Васильевне тяжело. Хорошо, рядом отстояли дом, где живет ее сестра. Огород залит водой, во дворе головешки. Но само строение не пострадало. Теперь будут приезжать к ней.

Над населенным пунктом, где еще недавно бушевал пожар, повисла звенящая тишина. Сгоревшие дома и технику еще предстоит разобрать. Но главное, во время пожара, который чуть не уничтожил целую деревню, никто не пострадал. Огонь даже не уничтожил скамейки. Вот только теперь на них вряд ли будут собираться по вечерам.