Жители Чамерево коллективно привились от коронавируса

— Говорят, сделаешь прививку, будешь, как овощ, лежать!

— Скажешь тоже — как овощ!

— Мне говорили, не ходи, не делай прививку!

— А чего пришла?

— Потому что не послушалась! Чего уже боятся!

В коридоре фельдшерско-акушерского пункта только и разговоров о вакцинации. Местная жительница Майя Михайловна накануне посмотрела программу Елены Малышевой. Там сказали, что после прививки можно и заболеть. Теперь бабушка сомневается, делать укол или нет. Пенсионерке 80 лет.

Хронически больных на селе немало. А тут еще сплетню запустили: вакцина прикуёт человека к постели. Селянка Татьяна Васильевна уверяет: неправда! Женщина прививается каждый год. И ничего.

Только мужчина в клетчатой рубашке решился на поход к врачу не сам – жена заставила. Угрожала, если не пойдёт, не пустить на рыбалку. Без желания Анатолий закатал рукав и получил укол. Вместе с ним вакцинацию от коронавируса прошли 20 жителей села Чамерево и соседних деревень.

На прививку в 80 лет

— Всё? Господи! А чего бояться! — после укола Майя Михайловна, кажется, выдохнула. В кабинет врача бабушка, рожденная в июле 1941 года, принесла зеленую тетрадь с историей болезни. Попросила фельдшера внимательно посмотреть, нет ли у нее противопоказаний. И только после этого решилась сделать прививку.

— Чего переживать? Всё равно умирать, может, быстрее получится! – шутит.

Перед прививкой Майя Михайловна убрала документы в чёрную сумку в крупный горошек и присела на стул. За разговорами бабушка даже не заметила, как ей ввели препарат. Потом, не спеша, встала, накинула на плечо пуховый платок и вышла из кабинета, пожелав всем здоровья. А ведь за десять минут до этого переживала, стоит ли колоться вообще.

— Я смотрела телевизор, и там одна женщина задала Малышевой вопрос: можно ли заболеть после первой прививки? Люди рассказали, как привились и заболели. Получается, так бывает! Но мы надеемся на лучшее.

Во Владимирской области уже привились 55 тысяч человек.

Люди пожилого возраста переносят вакцинацию гораздо легче, успокоила старушку фельдшер Марина Николаевна. Медик уверяет, что сама уже прошла вакцинацию. И призывает остальных не бояться. Из побочных эффектов может быть слабость, небольшая температура и недомогание. И то в основном у молодых пациентов.

— Каждый день мы делаем по пятьдесят прививок. Когда выезжаем в село, колем в два раза больше. Пожилые люди переносят вакцинацию легко. Молодежь чуть хуже. Но иммунитет вырабатывается у всех. Правда, не сразу. Это не значит, что вы сделали прививку, сняли маску и сразу пошли. Надо сделать первый компонент, через три недели второй. И после второго укола недели через две-три будет вырабатываться иммунитет. Сохраняется он один год и восемь месяцев.

То один заболел, то другой

Татьяна Васильевна пришла на вакцинацию в хорошем настроении. Устала бояться. Вспоминает, что до ноября местные жители и не слышали, что кто-то на селе болеет. А потом начались разговоры: то один положительный тест, то другой. Появилось волнение. Чтобы спокойно жить, и решилась на укол.

— Последнее время люди стали побаиваться заболеть. Я «ЗОЖ» выписываю, много читаю. Там пишут, что надо прививаться. Инфекционисты выступают. Мы решили: надо идти. Ждали, когда к нам приедут. Записались. Сначала боялись, а потом настроились!

Перед прививкой Татьяна Васильевна заполнила анкету за себя и за Майю Михайловну. Бабушка плохо видит, пришлось помочь. На селе все друг друга знают, секретов нет. Вопросы самые простые: какая температура, есть ли хронические заболевания, не было ли контактов с инфицированными ковидом. Обязательная для всех женщин строка про беременность сильно разрядила обстановку.

— Майя Михайловна, тут спрашивают, вы не беременны, часом? Или, может, планируете забеременеть в ближайшее время?

— Что? Еще чего не хватало, у меня радикулит!

Укол на колесах

Чтобы вакцинировать сельских жителей, в Чамерево приехал передвижной прививочный пункт. Специальный транспорт доставляет «Спутник V» в отдаленные деревни. Морозильное оборудование позволяет соблюдать температурный режим. Заведующая поликлиникой Судогодской центральной районной больницы Анна Лаврова говорит, что сельские жители записываются на вакцинацию активно.

В отдаленные сёла вакцину доставляют передвижные прививочные пункты.

— Благодаря тому, что закуплено достаточно стационарного и передвижного морозильного оборудования, у нас есть возможность выезжать в село на ФАПы, вакцинировать в лабораториях и в самой поликлинике ежедневно с утра до вечера. В сельской местности вакцинация проходит очень активно, мы еженедельно по нескольку раз выезжаем. Приходят не меньше 20 человек. И это радует, потому что заболеваемость ковидом на селе такая же, как и в городе. Востребованность в вакцинации большая.

Справка. По данным регионального департамента здравоохранения, прививку от коронавируса получили почти 55 тысяч жителей области. Второй этап иммунизации прошли 40 тысяч человек. В регионе работают 17 передвижных прививочных пунктов на базе мобильных ФАПов: они выезжают в отдаленные территории и на предприятия, направившие заявки о массовой вакцинации работников.

Кому нужно, все пришли

Уже в 9 утра к бревенчатому срубу с печкой, которая раньше отапливала всё помещение, подтягиваются люди. Вакцинировать от коронавируса в Чамерево решили в местном ФАПе. Внутри несколько отремонтированных кабинетов. На входе праздничный пакет с бахилами. Пенсионеры пришли на место сильно заранее, и в 11 часов, когда привезли вакцину, успели обсудить, кто и зачем решился на укол.

Александр Юрьевич прививается ради детей и внуков. Их у него много. Постоянно приезжают в гости. И болеть многодетному отцу и деду 11 малышей не хочется. Ольга Афанасьева до последнего сомневалась. До того как войти в кабинет, с трудом сдерживала волнение.

— Я из Судогды приехала специально, чтобы сделать прививку. Ехала и не знала, как рулю. Не знаю, чего боялась, но переживала сильно. А укол даже не почувствовала.

Фельдшер говорит, что на укол решились не только местные жители. Среди пришедших люди из окрестных деревень с интересными названиями: Поддол, Бокуша. О вакцинации оповестили заранее. Все желающие пришли. Но мы поговорили на улице и с теми, кто от прививки пока отказался. Любовь Владимировна вакцинироваться планирует, но позднее.

— Наш участковый терапевт Лидия Павловна Удалова всем объявила в селе, что приедут и будут делать прививки. Кому нужно, те пришли. Проблем нет. А я пока подожду, нездоровится мне.

Черный пёс

На то, чтобы вакцинировать всех пришедших, потребовался час. Куда дольше люди заполняли анкеты и проходили предварительный осмотр врача. У кого-то подскочило давление, у кого-то закололо сердце. Но после укола все быстро разошлись по домам. Рекомендованные полчаса в коридоре почти никто не провёл. Говорят, много дел.

На выходе привившихся от коронавируса сельских жителей встречала собака. Она грелась на солнце прямо на крылечке местного ФАПа. Тепло в этот момент стало и на душе тех, кто отважился на укол. Страхи и сомнения остались позади.

Через три недели — повторный визит к врачу. И как хорошо, что на ступеньках был чёрный пес, а не чёрная кошка, подумала Татьяна Васильевна. И, помахав нам рукой, пошла по своим делам.