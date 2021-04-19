Житель Боголюбово отстоял свой дом от огня

На борьбу с пожарами, вызванными палами травы, выходят пожарные и обычные люди. Накануне свой дом отстоял житель микрорайона Новый берег в Боголюбово. Около 11 часов загорелось поле рядом с Новосельским прудом. Затем огонь начал расходиться в разные стороны и взял в кольцо жилые дома. Сильный ветер ухудшил ситуацию. Пламя быстро распространялось и вплотную подошло к одному из коттеджей. Хозяина дома в этот момент не было, о пожаре сообщили соседи. Мужчина поспешил на место.

— Палки, песок, земля – все пошло в ход для тушения огня. Подключились и другие жители, помогали, чем могли, и когда уже работали пожарные. Тушили примерно часа полтора. Начался пожар в 11 часов дня. Отстояли еще два строительных вагончика. Сначала думали, что огонь пройдет по полю, но он вдруг сменил направление. Было очень страшно, — рассказала «Призыву» жительница микрорайона Новый берег Анастасия.

Пожароопасная обстановка во Владимирской области остается сложной. За минувшие выходные дни в регионе зафиксировано 93 пожара сухой травы на общей площади 467 гектаров.

— Всего с начала года произошёл 281 пал сухостоя на площади 1096 гектаров, в том числе 174 – в границах населённых пунктов, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Горят и леса. Уже зарегистрировано 9 пожаров общей площадью возгорания 12 гектаров.

Нередко причинами пожаров становится сжигание мусора. В субботу в селе Суворотское Суздальского района сгорели сразу четыре дома. Есть и пострадавший — подросток 2003 года рождения. С ожогами он был госпитализирован в больницу. Предварительно, пожар возник из-за того, что местный житель сжигал мусор в бочке. Искры попали на рядом лежавшую солому. Затем огонь перекинулся на деревянные дома.

В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Находить таких нарушителей противопожарных требований спасателям помогают беспилотники. Дроны с воздуха отслеживают сжигающих мусор дачников. Проверки проводят и наземные патрули. С населением ведутся профилактические беседы. Нарушителей ждут штрафы.

Наказание для граждан предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц штрафы еще выше: от 15 до 30 тысяч рублей и от 200 до 400 тысяч рублей соответственно. Предупреждением не отделаться.

Ранее «Призыв» рассказывал, как из-за пала травы загорелась деревня Першково в Гусь-Хрустальном районе. Огонь уничтожил 11 домов, а вместе с ними и мечты местных жителей.