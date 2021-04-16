Жилье для многодетных семей станет более доступным

14 апреля Государственная Дума приняла в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленный на расширение целей кредитных договоров, в отношении которых реализуются меры государственной поддержки. Законопроект направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита.

Теперь семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый «под ключ». Многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса: это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 431 рублей, и 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Новый законопроект делает жилье для многодетных более доступным».

Закон о компенсации части ипотечного кредита многодетным семьям № 703816-7 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» Госдума приняла 19 июня 2019 года. Согласно ему мать или отец, у которых есть ипотека и в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети, вправе получить от государства разовую компенсацию в пределах 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Компенсацию выплачивает «ДОМ.РФ». По его данным, с 2019-го по 11 апреля 2021 года включительно за компенсацией на погашение ипотеки обратились более 174 тысяч семей. Из них около 146 тысяч такие компенсации получили или получат в ближайшее время. Общая сумма одобренных компенсаций составляет 64,7 млрд рублей.