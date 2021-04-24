Женщину убило молнией во время субботника в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном во время городского субботника погибла сотрудница администрации. Женщину убило ударом молнии. Трагедия произошла накануне днем. Как и все сотрудники мэрии погибшая принимала участие в уборке парка «Сказка». Во время грозы женщина находилась под высоким деревом – сосной, сообщает издание «Гусь-Инфо». Следком начал проверку.

— Проводится доследственная проверка по факту гибели женщины. Это произошло около 15 часов пятницы. Дождя не было, он только начинался, был гром, они побежали от него, но не добежали, — сообщила ТАСС представитель следственного управления СК по Владимирской области Мария Серова.

Тело женщины с ожогами от электроудара нашли в парке.

На сайте мэрии Гусь-Хрустального сообщается, что погибла 60-летняя Ольга Новская, работница муниципального ЖКХ:

«23 апреля 2021 года в результате несчастного случая скончалась Новская Ольга Борисовна, главный специалист отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» г.Гусь-Хрустальный.

Ольга Борисовна была ответственным и грамотным работником. Отличалась глубокими душевными качествами, всегда откликалась на помощь, и готова была помочь в решении сложных проблем. Была жизнерадостным, веселым и отзывчивым человеком. Пользовалась заслуженным уважением в коллективе.

Администрация города Гусь-Хрустальный, Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» г.Гусь-Хрустальный приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги Борисовны».

Будьте осторожны!

Установившаяся сейчас погода очень изменчива. Порывы сильного ветра, ливни и грозы синоптики прогнозируют на выходные. Традиционно в такую погоду сотрудники МЧС просят жителей региона быть бдительнее. Шквалистый ветер может стать причиной обрывов проводов ЛЭП, а также обрушения рекламных щитов и больших деревьев. Во время прохождения грозового фронта по возможности лучше не выходить на улицу и не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

Ранее «Призыв» рассказывал, что на Клязьме убило молнией отдыхающую девушку. Трагический случай произошел в 2018 году. В компании друзей девушка отправилась отдыхать на природу. Туристы разбили палатки на берегу Клязьмы недалеко от Покрова. Утром ребята готовили завтрак, когда начался небольшой дождь. Его решили переждать под навесом. В какой-то момент девушка вышла из палатки. Сразу после этого в землю рядом с ней ударила молния. Разряд был такой силы, что спасти ее уже не удалось.