разряды молнии в небе

Женщину убило молнией во время субботника в Гусь-Хрустальном

Следком начал проверку

В Гусь-Хрустальном во время городского субботника погибла сотрудница администрации. Женщину убило ударом молнии. Трагедия произошла накануне днем. Как и все сотрудники мэрии погибшая принимала участие в уборке парка «Сказка». Во время грозы женщина находилась под высоким деревом – сосной, сообщает издание «Гусь-Инфо». Следком начал проверку.

Проводится доследственная проверка по факту гибели женщины. Это произошло около 15 часов пятницы. Дождя не было, он только начинался, был гром, они побежали от него, но не добежали, — сообщила ТАСС  представитель следственного управления СК по Владимирской области Мария Серова.

Тело женщины с ожогами от электроудара нашли в парке.

На сайте мэрии Гусь-Хрустального сообщается, что погибла 60-летняя Ольга Новская, работница муниципального ЖКХ:

«23 апреля 2021 года в результате несчастного случая скончалась Новская Ольга Борисовна, главный специалист отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» г.Гусь-Хрустальный.

Ольга Борисовна была ответственным и грамотным работником. Отличалась глубокими душевными качествами, всегда откликалась на помощь, и готова была помочь в решении сложных проблем. Была жизнерадостным, веселым и отзывчивым человеком. Пользовалась заслуженным уважением в коллективе.

Администрация города Гусь-Хрустальный, Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» г.Гусь-Хрустальный приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги Борисовны».

Будьте осторожны!

Установившаяся сейчас погода очень изменчива. Порывы сильного ветра, ливни и грозы синоптики прогнозируют на выходные. Традиционно в такую погоду сотрудники МЧС  просят жителей региона быть бдительнее. Шквалистый ветер может стать причиной обрывов проводов ЛЭП, а также обрушения рекламных щитов и больших деревьев.  Во время прохождения грозового фронта по возможности лучше не выходить на улицу и не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

Ранее «Призыв» рассказывал, что на Клязьме убило молнией отдыхающую девушку. Трагический случай произошел в 2018 году. В компании друзей девушка отправилась отдыхать на природу. Туристы разбили палатки на берегу Клязьмы недалеко от Покрова. Утром ребята готовили завтрак, когда начался небольшой дождь. Его решили переждать под навесом. В какой-то момент девушка вышла из палатки. Сразу после этого в землю рядом с ней ударила молния. Разряд был такой силы, что спасти ее уже не удалось.

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