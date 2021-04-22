За сутки коронавирусом заболели 67 жителей Владимирской области

За прошедшие сутки во Владимирской области коронавирус был подтвержден у 67 человек. Цифра остается относительно стабильной с начала апреля. Больше всего инфицированных зафиксировано во Владимире. В областном центре за сутки заболели 16 человек. Семь новых случаев COVID-19 подтверждены в Гусь-Хрустальном районе. Тройку лидеров по суточному приросту замыкает Ковровский район. Там заболели шесть человек.

Чуть ниже заболеваемость в Муромском, Петушинском, Киржачском и Александровском районах. В каждой из этих территорий зафиксировано по пять случаев коронавируса. Положительные тесты получили четыре жителя Кольчугинского района. По три инфицированных в Меленковском и Судогодском районах. В Собинском, Селивановском, Суздальском и Камешковском районах лабораторно подтверждено по два новых случая.

— Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области. — Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

Более 59% «коронавирусных» коек в больницах заняты.

Сейчас в медицинских организациях региона развернуто более 700 коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 21 апреля более 59% специализированных мест занято, 301 койка свободна, сообщает департамент здравоохранения администрации Владимирской области. При этом в своих ежедневных обзорах облздрав последнее время почему-то предпочитает не указывать объем тестирования на коронавирус, хотя ранее такая информация была обязательна.

Справка: Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 31 461 случай заболевания: 7212 случая во Владимире, 3853 — в Гусь-Хрустальном, 3467 — в округе Муром, 2246 — в Ковровском, 1974 — Александровском, 1817 — Петушинском, 1335 — Юрьев-Польском, 1246 — Вязниковском, 1363 — Кольчугинском, 1179 — Суздальском, 1006 — Собинском, 923 — Киржачском, 876 — Меленковском, 727 — Гороховецком, 680 — Камешковском, 678 — Селивановском, 482 — Судогодском районах, 397 — в городе Радужном.

Ранее «Призыв» сообщал, что пункты вакцинации от коронавируса во Владимирской области теперь можно найти при помощи сервиса «Яндекс.Карты». Поиск мест, где делают прививки, доступен по ключевым словам.