За сутки коронавирусом заболели 67 жителей Владимирской области

За прошедшие сутки во Владимирской области коронавирус был подтвержден у 67 человек. Цифра остается относительно стабильной с начала апреля. Больше всего инфицированных зафиксировано во Владимире. В областном центре за сутки заболели 16 человек. Семь новых случаев COVID-19 подтверждены в Гусь-Хрустальном районе. Тройку лидеров по суточному приросту замыкает Ковровский район. Там заболели шесть человек.
Чуть ниже заболеваемость в Муромском, Петушинском, Киржачском и Александровском районах. В каждой из этих территорий зафиксировано по пять случаев коронавируса. Положительные тесты получили четыре жителя Кольчугинского района. По три инфицированных в Меленковском и Судогодском районах. В Собинском, Селивановском, Суздальском и Камешковском районах лабораторно подтверждено по два новых случая.
— Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области. — Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.
Более 59% «коронавирусных» коек в больницах заняты.
Сейчас в медицинских организациях региона развернуто более 700 коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 21 апреля более 59% специализированных мест занято, 301 койка свободна, сообщает департамент здравоохранения администрации Владимирской области. При этом в своих ежедневных обзорах облздрав последнее время почему-то предпочитает не указывать объем тестирования на коронавирус, хотя ранее такая информация была обязательна.
Справка: Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 31 461 случай заболевания: 7212 случая во Владимире, 3853 — в Гусь-Хрустальном, 3467 — в округе Муром, 2246 — в Ковровском, 1974 — Александровском, 1817 — Петушинском, 1335 — Юрьев-Польском, 1246 — Вязниковском, 1363 — Кольчугинском, 1179 — Суздальском, 1006 — Собинском, 923 — Киржачском, 876 — Меленковском, 727 — Гороховецком, 680 — Камешковском, 678 — Селивановском, 482 — Судогодском районах, 397 — в городе Радужном.
Ранее «Призыв» сообщал, что пункты вакцинации от коронавируса во Владимирской области теперь можно найти при помощи сервиса «Яндекс.Карты». Поиск мест, где делают прививки, доступен по ключевым словам.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»