За сутки коронавирусом во Владимирской области заболел 61 человек

По данным Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвержден у 61 жителя нашего региона. Это на два случая меньше, чем в субботу, и на четыре – чем в воскресенье. Но об устойчивом снижении количества инфицированных говорить пока не приходится.

Лидирующие позиции в суточной статистике по-прежнему занимает областной центр – 14 человек. Второе место делят Муромский, Петушинский, Ковровский и Александровский районы – 6 случаев в каждом. По пять заболевших – в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрировано 31 712 случаев заболевания.

К сожалению, пополняется печальная статистика. За прошедшие выходные во Владимирской области зафиксировано 6 смертей от коронавируса или его последствий. Сегодня, 26 апреля, Роспотребнадзор опубликовал данные еще о двух умерших.

Повышение коэффициента летальности от COVID-19 беспокоит медиков. Инфекционист Евгений Тимаков накануне сообщил «Известиям», что обстановка с заболеваемостью в стране остается напряженной. По состоянию на 25 апреля коэффициент летальности составлял 0,04 (4%). Для сравнения 1 января текущего года этот показатель был равен 0,02 (2%).

—Летальность выросла не потому, что мы стали хуже лечить, или вирус стал более агрессивным. Вывод напрашивается только один: люди попросту не обращаются к врачу, — сказал Евгений Тимаков.

Уехать на дачу и не приглашать гостей

Впереди – длинные выходные. Жители Владимирской области, как и все россияне, будут отдыхать с 1 по 10 мая. Такое решение было принято в связи с эпидемической ситуацией. Главное – не допустить распространения инфекции. Сегодня в Роспотребнадзоре рассказали, как россиянам лучше всего провести майские праздники. Идеальным решением в условиях распространения коронавирусной инфекции, станет отдых в кругу семьи на даче. А вот от приема гостей лучше отказаться.

— Не стоит забывать, что большое скопление людей даже вне помещений является нежелательным и потенциально опасным, а многократное посещение гостей связано со значительным увеличением риска инфицирования. В связи с этим стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску. Кроме того, важно носить маску во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Эффективной мерой борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация. Записаться на прививку можно на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Найти владимирские пункты вакцинации от коронавируса можно теперь и на Яндекс.Картах.