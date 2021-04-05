Ярмарка вакансий для будущих педагогов состоится во Владимире

Нехватку педагогов в образовательных учреждениях Владимирской области хотят восполнить молодыми кадрами. Ярмарка педагогических вакансий для выпускников вузов, педагогических колледжей и специалистов педагогических направлений, которые сейчас ищут работу, состоится в областном центре 7 апреля. Работодатели будут ждать соискателей в корпусе Владимирского государственного университета на проспекте Строителей, 11. На мероприятие приглашены руководители образовательных учреждений региона.

Ярмарка вакансий начнется в 12.00.

Точное количество вакансий, которые предложат соискателям, не уточняется. Традиционно на таких мероприятиях можно найти работу в школе, дошкольных учреждениях, детских домах и коррекционных школах-интернатах. Свое резюме для поиска работы можно разместить и дистанционно. С 7 по 30 апреля на платформе facultetus.ru пройдёт виртуальная ярмарка вакансий. В мероприятии примут участие предприятия различных отраслей экономики.

Напомним, что Владимирская область испытывает острый дефицит учителей. К началу учебного года, по официальным данным, большую часть пробелов удалось закрыть, но все равно вакантных мест немало. Сегодня на сайте департамента труда и занятости населения области их насчитывается 192. Зарплаты начинаются от 12 792 до 30 тысяч рублей.

Больше всего регион нуждается в учителях иностранных языков — 29 вакансий, русского языка и литературы — 25 и математике — 21.

Ранее «Призыв» рассказывал о проекте «Земский учитель», призванном хоть как-то решить кадровую проблему. Победители проекта заключают контракт на работу в школе и получают миллион рублей.