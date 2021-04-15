Яндекс не знает, какой бизнес хотят открыть владимирцы, а мы знаем

Яндекс.Исследования опубликовал статистику поисковых запросов про открытие бизнеса по всей стране. Специалисты компании изучили все вопросы, начинающиеся словами «как открыть». Чаще всего россияне планировали открыть магазин одежды, кафе, таксопарк и пункт выдачи заказов.

Примечательно, что Владимирская область в исследование не попала. А наши соседи попали: ярославцы чаще других россиян спрашивают у поисковика, как открыть секонд-хэнд, а нижегородцы – автосервис. Жители столицы чаще задумываются о салоне маникюра.

Мы решили сами узнать, что ищут жители Владимирской области в контексте открытия своего дела. С помощью сервиса wordstat проверим самые топовые виды бизнеса. Пойдем по пути Яндекса и начнем запрос словами «как открыть». Искать будем первые десять строк российского рейтинга. В вопросах открытия магазина одежды и кафе владимирцы не отличаются от средних россиян, а вот аптека вытеснила с третьего места таксопарк.

Специалисты Яндекса собирали данные два года – с 2018 по 2020

Яндекс.Исследования выделил 150 наиболее популярных видов бизнеса, которые разделили на категории. Например, к категории «Общественное питание» относится кафе, которое находится на второй строчке самых популярных запросов, кофейня – на восьмой, ларек с шаурмой – на восемнадцатой. Первое место рейтинга занимает магазин одежды. Вместе с ним в категорию «Одежда, обувь и аксессуары» попадает шоурум (он на 11-м месте) и секонд-хэнд (на 40-м).

Первое подобное исследование Яндекс проводил в 2011 году. За 10 лет интерес к открытию своего дела падал дважды – в 2014 и 2020 годах. В остальное время он только рос. Кафе хотели открыть всегда – эта позиция всегда оказывалась в первой пятерке. А вот турфирма, которая в 2011 году была лидером, в этот раз оказалась на 10-м, парикмахерская с пятой строчки попала на двадцатую.

В 2020 году самым «модным» направлением бизнеса стал пункт выдачи заказов. Модной исследователи Яндекса называют отрасль, интерес к которой резко вырос в текущем году. В 2019-м это был компьютерный клуб, в 2018-м – онлайн-школа, в 2016-м — биржа криптовалют, а в 2011-м — хостел.

Мы дали возможность подписчикам нашей группы во «ВКонтакте» помечтать о своем бизнесе. Большинство ответивших открыли бы что-то из сферы транспорта и логистики. А что открыли бы вы?



