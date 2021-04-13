Взяли высоту: SberPortal получил международную премию Red Dot Award

Смарт-дисплей SberPortal получил две награды международной премии Red Dot Award 2021 в категориях «Умное устройство» (первое российское устройство в этой категории) и «Промышленный дизайн». В этом году члены комиссии Red Dot Award отметили исключительное качество конструкторского решения умного экрана SberPortal, созданного SberDevices совместно с дизайн-хаусом notAnotherOne.

Международная премия Red Dot Award — одна из самых престижных наград в мировой дизайн-индустрии. C июня 2021 по май 2022-го SberPortal наряду с другими победителями будет представлен в Музее дизайна Red Dot в Эссене и на онлайн-выставке премии. По сей день музей в Эссене сохраняет за собой статус владельца одной из самых больших в мире коллекций достижений промышленного дизайна.

Константин Круглов, Старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка:

«SberPortal — результат слаженной работы большой команды. Мы в SberDevices стремились создать устройство, которое надолго определит стандарт в категории смарт-дисплеев как с точки зрения эргономики, так и с точки зрения функциональности. SberPortal объединяет передовые технологии и современные тенденции промышленного дизайна в одном уникальном корпусе. Каждое решение, каждая деталь решают свою задачу, вместе превращаясь в сбалансированное многофункциональное умное устройство для дома. Мы очень рады тому, что наша кропотливая работа была так высоко оценена Red Dot Award. Это признание на мировом уровне»

Игорь Михненко, Сооснователь и дизайн-директор notAnotherOne:

«Red Dot Award — в своём роде «Оскар» в мире дизайна, и для нас большая честь стать лауреатами такой почётной награды. Ежегодно в конкурсе участвуют десятки тысяч кандидатов со всего мира, что делает нашу совместную победу со SberDevices ещё более значимой. Мы благодарны доверию, оказанному NotAnotherOne командой SberDevices при разработке дизайна продукта, и надеемся, что это не последняя награда, которой будет оценено это уникальное устройство»

В фокусе: эргономика и пользовательский опыт

Для SberDevices приоритетом является разработка целостных устройств, способных в лучшем виде реализовать возможность взаимодействия пользователя с виртуальными ассистентами семейства Салют. Основной задачей при разработке SberPortal было построение сквозного пользовательского опыта в мультимодальном интерфейсе, устройство получилось не только полезным для пользователя, но и привлекательным внешне. Для достижения этой цели во главу угла была поставлена задача по построению интерфейса, способного помочь пользователю взаимодействовать с виртуальными ассистентами в любой жизненной ситуации: жестами, голосом, прикосновениями и даже с помощью виртуального пульта. Так, SberPortal стал на рынке первым и наиболее совершенным устройством, использующим мультимодальную модель управления, которая облегчает доступ к ассистентам.

Перед дизайнерами и конструкторами стояла задача создать визуально невесомое устройство, лаконично вписывающееся в любой интерьер. В основу дизайн-концепта заложили простые геометрические формы — акустическую сферу и прямоугольник дисплея, которые вместе создали неповторимый визуальный образ, выделяющий SberPortal как уникальное устройство, смарт-дисплей с потрясающим качеством звучания.

Умный дизайн

Премией Smart Product отмечают за сочетание блестящего технологического решения и выдающегося дизайна. Призом за лучшее умное устройство в 2021 году были также удостоены мировые лидеры рынка — Apple, Braun, Hansgrohe и Philips.

Эта номинация предполагает, что жюри оценивает устройство не только с точки зрения индустриального дизайна, но и с точки зрения его функциональности, пользовательского интерфейса и ценности. SberPortal получил премию сразу в двух номинациях — не только за лучший дизайн, но и как лучшее умное устройство, что говорит о передовой компетенции SberDevices в разработке мультимодальных интерфейсов и пользовательского опыта. Устройство получилось равнозначно лучшим и с точки зрения дизайна, и с точки зрения его функциональности. Премия Red Dot Award: Product Design вручается с 1955 года за лучшие продукты более чем в 50 категориях. В жюри премии входит порядка 50 экспертов, которые лично тестируют, обсуждают и оценивают каждую заявку. Для оценки используются такие критерии, как инновационность, функциональность, качество, эргономика, надёжность, эмоциональное наполнение, экологичность и другие.

«Промышленный дизайн» (до 2000-го — Innovations Award) — старейшая и единственная вплоть до 1993 года категория премии. Традиционно конкуренция за лучший промышленный дизайн чрезвычайно высока. Помимо воплощения индустриального дизайна, жюри пристально оценивает сам продукт: качество деталей, функциональные особенности устройства и влияние на дизайн-индустрию в целом. Сегодня награду присуждают в трёх основных категориях: «Промышленный дизайн» (Product design), «Коммуникационный дизайн» (Communication design) и «Дизайн-концепт» (Design concept).

Торжественная церемония награждения состоится 21 июня 2021 года в рамках Red Dot Design Week.

Пресс-служба Волго-Вятского банка

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