Врач, блогер, мракоборец: Ксения Лебедева лечит детей и успокаивает родителей

Ксения Лебедева никогда не хотела быть врачом. Идея пойти в медицинский – это практически спонтанный поступок. Они смотрели с мамой сериал «Возможности пластической хирургии», а потом… А потом подготовка, поступление в Ивановскую государственную медицинскую академию, три очень сложных года.

— Было очень тяжело до 3-его курса. Я несколько раз пересдавала экзамены, тысячу раз пересдавала зачёты. Дальше стало легче. Педиатрия – это специальность, которую ты выбираешь сразу, на первом курсе.

Сейчас она врач-педиатр со своим медицинским блогом. Популяризует доказательную медицину, борется с мракобесием, учит родителей осознанности.

— В основном пациенты обращаются с тревожными вопросами, на которые я говорю четыре волшебных слова: «У вас всё пройдёт». Теперь я это же самое говорю в блоге. Очень просто и доступно.

У Ксении в блоге был пост о том, что она не поощряет родителей своих пациентов, которые начинают называть ее по имени. Для них она Ксения Александровна. И это не блажь.

— С 1-ого курса к нам обращались по имени-отчеству, и я к этому привыкла. Это не высокомерие, это просто моя, наверное, прихоть небольшая. Когда обращаешься более формально к человеку, отношение к нему будет априори уважительнее. Потому что, если ты не испытываешь уважения, ты не будешь выполнять рекомендации.

Скептическое отношение проходит после общения со мной

Бывает, что родители на приеме относятся к молодому врачу скептически. Ксения Лебедева не ставит перед собой цели их разубедить.

— Скептическое отношение есть всегда: что я молодая, что я женщина, что я работаю в частной клинике. Самое важное, чтобы были здоровы их дети. Как правило, в 90% случаев скептическое отношение проходит после общения со мной.

Своего сына, 4-летнего Ярослава, Ксения лечит сама. Как приверженец доказательной медицины лечение она чаще всего сводит к тому, чтобы не мешать организму справиться самому. Про это она рассказывает и в своем блоге и на приеме. Особенно часто приходится рассказывать бабушкам, что горчичники и банки – это методы карательной советской медицины.

— Я не согласна ни с физиолечением, ни с лечением банками, ни с использованием горчичников, ингаляции над чем угодно: йод, картошка, перекись, — не согласна. Не согласна с обработкой зева или вообще слизистых анилиновыми красителями: зелёнка, фукорцин или синька. Не согласна с купанием в травках, не согласна с перегреванием детей в банях, не согласна с перегреванием и парением детей ног. Абсолютно эти методы никогда не нужны. Пожалуйста, перестаньте так лечить своих детей.

— Родитель в 21 веке должен быть очень подкован. Он по возможности должен владеть знаниями, которые помогут понять, какой человек перед тобой, какой врач, можно ли доверять этому человеку и по возможности оценить рекомендации. И, конечно, нужно обзаводиться хорошими знакомыми, хорошими врачами,— говорит педиатр Ксения Лебедева.