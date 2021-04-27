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Впервые за полгода коронавирусом заболели менее 60 жителей Владимирской области

Число летальных случаев остается высоким

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 58 жителей региона. Это на три случая меньше, чем днем ранее. Впервые с осени прошлого года кривая заболеваемости не преодолела отметку в 60 и более инфицированных. Но выводы, конечно, делать пока рано. Тем более что оперштаб не публикует данные о количестве проведенных тестов, а значит, об объективной картине распространения заболевания говорить сложно.

Больше всего заболевших за последние сутки, по данным Роспотребнадзора, во Владимире – 13 человек. На втором месте Муромский район – 7 человек. На третьем – Гусь-Хрустальный – 6 человек. По пять случаев зафиксировано в Ковровском, Петушинском и Александровском районах. По четыре – в Киржачском и Вязниковском.

Всего за время пандемии во Владимирской области выявлено 31 770 случаев заболевания

В медицинских учреждениях региона по состоянию на 26 апреля развернуто 746 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, 61% из них заняты.

Число летальных исходов, к сожалению, остается стабильно высоким. Сегодня печальная статистика пополнилась пятью новыми случаями. Всего коронавирус и возникшие после него осложнения не пережили 1088 жителей Владимирской области.

Справка. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Маски еще нужны

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает, что на территории региона действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в местах скопления людей: в общественном транспорте, в магазинах, на рынках.

Маски нужны в местах массового скопления людей. Фото «Призыва»

На прошлой неделе сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Владимира совместно с сотрудниками УМВД проверили более 50 предприятий, предоставляющих потребительские услуги. Нарушения выявлены на восьми объектах, в том числе на двух из них не соблюдался масочный режим (в частности, в гипермаркете «Глобус»).

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства. Найти владимирские пункты вакцинации от коронавируса можно теперь и на Яндекс.Картах.

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Юлия Денисова

Фото: «Призыва»

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