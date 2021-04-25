Возобновили строительство дороги на Сперанского

Во Владимире возобновили строительство транспортной развязки. Она соединит юго-западный район с центральной частью города. Новый участок дороги пройдет по улицам Сперанского, Чапаева и Василисина. В бюджете уже заложено на окончание строительства 74 миллиона рублей. Подрядчик — компания «Трасса» сейчас активно работает на северной части объекта со стороны Чапаева.

Что ещё предстоит сделать

Задача номер один — как можно быстрее переложить старые и протянуть новые коммуникации. Потом начнётся непосредственное строительство дороги. Темпы нужно наращивать, потому что в прошлом году не удалось выполнить запланированный объем работ.

Протяженность развязки на Сперанского-Чапаева — 800 метров.

К сегодняшнему дню закончили земляные работы по устройству дороги в черновом варианте и частично проложили сети в нижней части стройки. За зиму к жилым домам завезли горы гранитного щебня и песка. В рамках второго этапа дорожники расширят улицу Василисина. Не целиком, а только до пересечения с Завадского.

Оценка возможностей

Администрация города возлагает большие надежды на новую транспортную развязку. Чиновники уверены, что она возьмёт на себя значительный поток транспорта и освободит основную магистраль по Верхней Дуброве. Автомобилисты к этой перспективе относятся более скептически.

— Сами посудите, новая широкая дорога все равно будет упираться в узкую — на Чапаева. Появится эффект бутылочного горлышка. Посмотрите на мост на Клязьме, когда все съезжают с двух в одну полосу. Хвост тянется от Горького и по Ерофеевскому спуску. А тут будут стоять по Василисина и Сперанского, — считают опрошенные «Призывом» эксперты.

Опасения такие есть, но в мэрии убеждают, что потоки удастся развести за счет грамотного светофорного регулирования. Методом проб и ошибок планируют наладить фазы светофора на Сперанского, Чапаева, Верхней Дуброве так, чтобы машины не скапливались на узких участках.

Проблемы жителей

Жители улицы Пугачёва хотят иметь свой заезд на новую транспортную развязку. Сейчас такой вариант есть. По грунтовке машины ездят с Пугачева на Чапаева. Но после благоустройства развязки все лишние пути отсекут.

Пока просьба жителей улицы Пугачёва находится на рассмотрении администрации. Люди, живущие на этой узкой улочке, давно страдают от наплыва машин. Сотни автомобилистов выбирают этот извилистый маршрут, чтобы выбраться из микрорайона 8ЮЗ. И было бы логично отвести оттуда часть транспорта.

Эксперты общественной организации «Народный контроль» перед стартом второго этапа строительства развязки проводили обследование подъездных дорог. Список участков, где необходим ремонт, направлен в мэрию. В нём фигурируют улицы Пугачева, Разина, Чапаева, Сперанского.

В этом году во Владимире собираются запустить еще одну транспортную развязку. Это будет первый этап Рпенского проезда.