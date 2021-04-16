Вокалистка из Владимира выступит на конкурсе «Новая звезда-2021»

Выпускница Владимирского колледжа культуры и искусства Юлия Галкина представит наш регион на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда-2021». Новый телесезон зрелищного музыкального состязания стартует уже завтра, 17 апреля. За победу сразятся 86 исполнителей.

Юлия Галкина из Владимира успешно прошла кастинг. Впереди девушку ждут восемь концертов – восемь еженедельных выпусков программы. Посмотреть их можно на канале «Звезда» по субботам. В финале каждого концерта-прослушивания самых сильных исполнителей определят и профессиональное жюри, и телезрители посредством SMS-голосования. Независимо от экспертной оценки, каждый из восьми фаворитов голосования получит специальный приз зрительских симпатий и денежную премию.

— Друзья, очень будет нужна ваша поддержка и SMS-голоса. Дойдём до финала вместе, — призвала земляков Юлия Галкина на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Первый выпуск музыкального конкурса состоится 17 апреля в 22.30.

Девушка рассказала, что стала заниматься вокалом, чтобы исправить проблемы со здоровьем. В итоге увлечение стало важной частью ее жизни.

Юлия Галкина, выпускница Владимирского колледжа культуры и искусства:

В 6 лет я попала в больницу с диагнозом бронхиальная астма. Врачи поставили перед выбором: либо поешь, либо надуваешь шарики.

Как видите, я выбрала занятие музыкой.

Юлия Галкина начала петь сначала в академическом хоре музыкальной школы № 2 имени Прокофьева, потом в капелле Эдуарда Маркина. Затем пошла в эстрадно-джазовый лицей к Ларисе Сёминой. После него попала в эстрадный ансамбль «Влада» в Городском Дворце культуры.

Недавно девушка переехала в Москву. В столице девушка учится на журналиста, а еще она преподает вокал, актёрское мастерство и ведёт активную общественную деятельность. Уже 5 лет Юлия Галкина выступает куратором волонтерского проекта «ZumbaGold fitness» в Областном доме ветеранов. Преподает танцы возрастным жителям региона.

Финал конкурса состоится 13 и 14 июня.

Оценивать конкурсантов будут известные музыкальные эксперты. Председатель жюри — композитор и пианист Максим Дунаевский.

А пока любой желающий может принять участие в кастинге следующего конкурса «Новая Звезда», который пройдёт в 2022 году. Он стартует 17 апреля и продлится до 1 мая. Обязательное условие – возраст от 16 лет. На кастинг можно заявиться как индивидуально, так и в составе музыкальной группы. Подробная информация – на сайте конкурса.

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