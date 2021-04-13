Война и мир Андрея Романова

Бывших не бывает. Это видно сразу: по выправке, по тому, как держит спину, даже улыбается по-особому. Как будто за Андреем Романовым до сих пор стоит хор ансамбля имени Александрова. И вот-вот грянут голоса, ставшие легендой.

Сейчас Андрей Романов — солист Владимирской областной филармонии, его хорошо знают зрители, есть постоянные поклонники. Всего этого могло бы не быть. Просто однажды Андрей, выпускник колледжа культуры, опоздал с документами в вуз. Впереди была армия и вторая Чеченская кампания. Но вмешался случай. Подруга отправила его в хор имени Пятницкого. Андрея Романова художественный руководитель прослушала лично. Александра Пермякова готова была взять талантливого новичка, но с отсрочкой от армии помочь не могла. Зато нашла телефон руководителя ансамбля имени Александрова. Андрей прошел прослушивание и остался на… 15 лет.

Парень из Коврова объездил десятки стран, выступал на самых желанных сценах мира. И даже на крейсере «Аврора». Этот эпизод Андрей Романов вспоминает с особой теплотой. Тогда солдат-срочник волновался так, как не волновался никогда прежде. Напрасно. Его «Смуглянка» под аккомпанемент баяна и балалайки произвела впечатление на личный состав. Такое, что потом артистов пригласили на торжественный обед в кают-компанию.

Теплее, пожалуй, принимали только в горячих точках. Чечня, Косово… Андрей Романов не очень любит говорить об этих поездках. «Там все по-настоящему», — коротко произносит он. Вспоминает, что всегда просили спеть «Смуглянку» и «Выйду ночью в поле с конем». Две песни, которые стали его визитной карточкой. Как-то попросили… «Сектор Газа».

— «Демобилизацию» очень просили. Я буквально выучил под баян. До смешного — «Демобилизацию» под баян! С нами был заслуженный артист России Витя Предеин, балалаечник. Он на балалайке играл как на соло-гитаре! Баян, балалайка, «Демобилизация», «Сектор Газа». Мы пели те песни, которые они хотели слышать, — вспоминает Андрей Романов.

Многие песни из репертуара ансамбля имени Александрова — военные, классику, народные — он исполняет и сейчас. А ведь в юности Андрею Романову настоятельно рекомендовали… не петь! О первых вокальных опытах, выступлениях в горячих точках, страшной авиакатастрофе и музыке, которая спасает, Андрей Романов расскажет в новом выпуске программы «Наши люди»:

Андрей Романов рассказывает о:

00:33 — своем первом выступлении в горячей точке;

02:14 — акустике своего первого зала в ДК «Родина»;

02:40 — людях, без которых не стал бы артистом;

03:31 — занятиях с детьми в родном Коврове;

04:17 — том, как провалился на первом прослушивании;

05:17 — том, как попал в ансамбль имени Александрова;

06:05 — дне, когда погибли 64 артиста ансамбля имени Александрова;

07:02 — том, почему любит выступать с оркестром;

08:00 — любви к зрителям.