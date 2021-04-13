Воинские захоронения благоустроят школьники из Коврова

Ковровские школьники взяли шефство над захоронениями земляков-героев. К работе по благоустройству за индивидуальными и братскими могилами подключились 9 школ города воинской славы. За гимназией № 1, например, закреплён монумент воинам-интернационалистам в сквере на улице Абельмана, за школой № 2 – могила конструктора-оружейника Василия Дегтярёва в парке «Иоанно-Воинский некрополь».

Школа № 4 взяла на себя могилу Алексея Генералова на Троицко-Никольском кладбище, школа № 5 опекает могилу Павла Ранжева на кладбище «Ковров-2», школа № 8 – могилу Фёдора Конькова, школа № 10 – могилу Владимира Бурматова, школа № 15 – могилу Ивана Носова. Все три находятся на Троицко-Никольском кладбище. Школа № 19 шефствует над захоронением неизвестного солдата на кладбище «Ковров-2», школа № 24 ухаживает за могилой Алексея Акимова и братьев Юрия и Флавия Сорокиных на улице Шмидта у памятника дегтярёвцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Школьники взяли шефство на захоронениями земляков-героев.

Всего на территории Коврова расположено 48 воинских захоронений, индивидуальных и братских могил. В прошлом году их поддерживали в надлежащем состоянии волонтеры. Также были изготовлены и установлены на месте захоронений три мемориальных знака и стенда, на них нанесли 224 имени погибших при защите Отечества. Из областного бюджета Ковров получил на эти цели субсидию в размере 22,5 тысячи рублей. Ещё около 3 тысяч рублей выделил местный бюджет.

Памятные таблички появились и на трёх братских могилах: Прохора Худякова и Александра Дубенко, советских воинов, умерших от ран в госпиталях Коврова в 1941-1945 годах, и партизан-ковровчан, погибших на Смоленской земле.

Ранее «Призыв» сообщал, что празднование 9 Мая во Владимирской области в этом году может пойти по двум сценариям. Решающим фактором станет эпидемиологическая обстановка. Если к маю ситуация с заболеваемостью коронавирусом изменится в лучшую сторону, то это позволит ослабить действующие ограничения и отпраздновать День Победы в полную силу — с парадом и шествием «Бессмертного полка».