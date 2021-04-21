Водителей Владимирской области выводят из тени

Гюльчатай, открой личико! Сотрудники ГИБДД проводят во Владимирской области рейд по тонировке автомобилей. Патрули работают в областном центре (на магистральных дорогах и стационарном посту при выезде из Владимира в Москву), а также на региональных дорогах. Останавливают всех, у кого слишком тёмные передние боковые стекла или лобовое стекло.

Тормозят даже тех, кто едет в крайнем левом ряду. Их просят стать на обочине для обследования. Плотность тонировки проверяют приборами светопропускания. При замерах инспекторы ещё снимают показания на смартфон.

В рейде, в котором принимали участие обозреватели «Призыв», было задействовано сразу три экипажа ДПС. За час остановили около 20 автомобилей. Оформили минимум пятерых. На замеры и протоколы уходит уйма времени.

Рейд проводят в рамках всероссийской профилактической операции «Тонировка».

Рейды по тонировке раньше проводились активно. Потом было затишье. А сейчас их возобновили, так как выросло число нарушителей. Только с начала 2021 года привлекли к ответственности 1800 автовладельцев. Ежедневно инспектора составляют порядка 20 протоколов на водителей, управляющих «затемнёнными» транспортными средствами.

Валерьян Шируков, старший инспектор городского отдела ГИБДД Владимира:

Каждому третьему водителю было выдано требование об устранении выявленной технической неисправности.

В случае повторного нарушения данным водителем на данном транспортном средстве он может быть привлечен к административной ответственности по статье № 19 КоАП о неповиновении законному требованию сотруднику полиции.

Это влечет за собой административный арест.

Рейд «Тонировка» проводится во Владимирской области с 19 по 28 апреля.

Дорожная статистика с каждым годом становится позитивнее. Аварийность на дорогах области падает. Но отдельные параметры вызывают тревогу у гаишников. Например, в первом квартале текущего года увеличилось число аварий с участием транспортных средств, имеющих какие-либо технические неисправности, с 13 до 20 ДТП.

Управление такими транспортными средствами создает угрозу безопасности дорожного движения, уверены в ГИБДД. Наличие тонировки считается технической неисправностью.

— У меня тонировка качественная, дорогостоящая. Через нее хорошо видно. При этом она защищает от воришек, которые могут разглядеть, что в салоне остался кошелек или телефон. Мне легче заплатить штраф, чем снимать тонировку. Я считаю, что эти 250 рублей — своеобразный налог на тонировку, — считает автомобилист из Владимира.

Светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%.

Молодому человеку все же пришлось снять пленку с передних боковых стекол, потому что ему грозил административный арест. Водитель уже раньше получал требование на устранение нарушения. Если бы он отказался убирать тонировку, то инспектора повезли бы его к мировому судье. А тот выбрал бы срок пребывания в спецприемнике.

В этом году во Владимирской области произошло 376 дорожных аварий, из них 160 в темное время суток. В ГИБДД уверены, что езда в тонированной машине подобна передвижению в сумерках. Видимость ухудшается, внимательность снижается. Так и до ДТП недалеко. Тем более что освещенность дорог в регионе слабая.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире собираются добавить светильники на аварийные пешеходные переходы. По оценке экспертов, на многих «зебрах» города пешеходов в центре проезжей части совсем не видно.