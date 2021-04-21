Инспектор проводит замеры светопропускания стекол

Водителей Владимирской области выводят из тени

В регионе стартовала операция «Тонировка»

Гюльчатай, открой личико! Сотрудники ГИБДД проводят во Владимирской области рейд по тонировке автомобилей. Патрули работают в областном центре (на магистральных дорогах и стационарном посту при выезде из Владимира в Москву), а также на региональных дорогах. Останавливают всех, у кого слишком тёмные передние боковые стекла или лобовое стекло.

Тормозят даже тех, кто едет в крайнем левом ряду. Их просят стать на обочине для обследования. Плотность тонировки проверяют приборами светопропускания. При замерах инспекторы ещё снимают показания на смартфон.

Сотрудники ДПС дежурят на дорогах Владимира

Сотрудники ДПС дежурят на дорогах Владимира

В рейде, в котором принимали участие обозреватели «Призыв», было задействовано сразу три экипажа ДПС. За час остановили около 20 автомобилей. Оформили минимум пятерых. На замеры и протоколы уходит уйма времени.

Рейд проводят в рамках всероссийской профилактической операции «Тонировка».

Рейды по тонировке раньше проводились активно. Потом было затишье. А сейчас их возобновили, так как выросло число нарушителей. Только с начала 2021 года привлекли к ответственности 1800 автовладельцев. Ежедневно инспектора составляют порядка 20 протоколов на водителей, управляющих «затемнёнными» транспортными средствами.

Валерьян Шируков, старший инспектор городского отдела ГИБДД Владимира:

  • Каждому третьему водителю было выдано требование об устранении выявленной технической неисправности.
  • В случае повторного нарушения данным водителем на данном транспортном средстве он может быть привлечен к административной ответственности по статье № 19 КоАП о неповиновении законному требованию сотруднику полиции.
  • Это влечет за собой административный арест.

Рейд «Тонировка» проводится во Владимирской области с 19 по 28 апреля.

Дорожная статистика с каждым годом становится позитивнее. Аварийность на дорогах области падает. Но отдельные параметры вызывают тревогу у гаишников. Например, в первом квартале текущего года увеличилось число аварий с участием транспортных средств, имеющих какие-либо технические неисправности, с 13 до 20 ДТП.

Сотрудники ГИБДД проводят профилактический рейд

Сотрудники ГИБДД проводят профилактический рейд

Управление такими транспортными средствами создает угрозу безопасности дорожного движения, уверены в ГИБДД. Наличие тонировки считается технической неисправностью.

— У меня тонировка качественная, дорогостоящая. Через нее хорошо видно. При этом она защищает от воришек, которые могут разглядеть, что в салоне остался кошелек или телефон. Мне легче заплатить штраф, чем снимать тонировку. Я считаю, что эти 250 рублей — своеобразный налог на тонировку, — считает автомобилист из Владимира.

Светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%.

Молодому человеку все же пришлось снять пленку с передних боковых стекол, потому что ему грозил административный арест. Водитель уже раньше получал требование на устранение нарушения. Если бы он отказался убирать тонировку, то инспектора повезли бы его к мировому судье. А тот выбрал бы срок пребывания в спецприемнике.

Так выглядит прибор для проверки светопропускания стекол

В этом году во Владимирской области произошло 376 дорожных аварий, из них 160 в темное время суток. В ГИБДД уверены, что езда в тонированной машине подобна передвижению в сумерках. Видимость ухудшается, внимательность снижается. Так и до ДТП недалеко. Тем более что освещенность дорог в регионе слабая.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире собираются добавить светильники на аварийные пешеходные переходы. По оценке экспертов, на многих «зебрах» города пешеходов в центре проезжей части совсем не видно.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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