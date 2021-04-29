Водитель иномарки пробил ограждение и выехал на тротуар во Владимире

Водитель иномарки не справился с управлением и пробил ограждение, которое отделяет проезжую часть от пешеходной дорожки. ДТП произошло сегодня утром на улице Мира во Владимире. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, остановилась «Audi» прямо на тротуаре. Хорошо, что в это время по нему не шли люди. При этом, как отмечают пользователи Интернета, место это оживленное.

— Там же пешеходник. Люди утром в садик детей ведут, на работу идут. Хорошо, что не сыграл в боулинг, — отметила Наталья Доброхотова в комментариях под новостью.

В результате ДТП никто не пострадал

Что привело к ДТП, можно только догадываться. Пользователи соцсетей предположили, что водитель мог ехать по улице Мира и не вписаться в поворот. Другие считают, что двигаться он мог по Рокадке, выехать на встречную полосу движения и пробить забор.

Так это или нет, сказать сложно. Комментарий пресс-службы регионального управления ГИБДД, который удалось получить «Призыву», подробности аварии не раскрывает. Но главное, о чем говорят правоохранители, человек за рулем мог управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— Водитель «Audi» не справился с управлением, въехал за пределы ограждения. В результате ДТП была повреждена машина, за медпомощью никто не обращался. Водитель был в состоянии опьянения, — пояснили нашей редакции в правоохранительных органах.

О том, что водитель мог быть навеселе, намекает и банка, возможно, из-под пива в салоне иномарки. Ее хорошо видно на снимках, опубликованных в Интернете. Однако утверждать, что человек за рулем употребил его, мы не будем. При этом после аварии он вел себя странно. Как написали пользователи социальных сетей, водитель ходил вокруг машины и буянил.

Еще одно нелепое ДТП с участием нетрезвой автоледи произошло в Ковровском районе в начале недели. В сарай с дровами въехала 42-летняя женщина. Инцидент произошел в деревне Пантелеево. На фотографиях с места аварии хорошо видно, как автомобиль «Renault Logan» буквально застрял в стене, протаранив поленницу. Женщина не справилась с управлением транспортного средства и припарковалась в амбаре.

— Женщина в дрова въехала в дрова, — не без доли иронии отметили пользователи социальных сетей в комментарии под новостью.

Между тем, Государственная Дума планирует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. По информации РИА Новости законопроект могут принять уже до конца весенней сессии. Согласно документу, штраф за повторное нарушение вырастет до 500 тысяч рублей, также предусмотрено лишение свободы сроком на три года. Сегодня максимальные санкции по статье 264.1 — 300 тысяч штрафа и два года тюрьмы.