Водитель фуры скончался после столкновения с дорожной техникой

Смертельное ДТП произошло накануне в Ковровском районе. Около шести часов вечера на 265-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» столкнулись два большегруза: «Scania» и «КамАЗ». По предварительной информации, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди машины дорожной службы.

На место аварии выехал ковровский поисково-спасательный отряд. Оказалось, что водителю фуры зажало ноги.

— Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, — сообщила группа «Заметки спасателя».

Водитель фуры был госпитализирован, однако спасти его врачи не смогли. 53-летний мужчина скончался, сообщает сайт УГИБДД по Владимирской области.

Спасатели напоминают, что при вызове экстренных служб необходимо передавать информацию о происшествии и месте случившегося максимально точно.

Номер вызова экстренных служб — 112.

За первый квартал этого года во Владимирской области произошло 376 дорожно-транспортных происшествий. 42 человека погибли, 555 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием грузовых автомобилей за это время произошло 45 аварий, в них погибли 5 человек, 58 — пострадали.

За минувший день в регионе зарегистрировано 3 ДТП. Один человек погиб, двое травмированы. Сотрудники Госавтоинспекции области также выявили 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее «Призыв» сообщал, что пассажир «Лады Калины» погиб в ДТП с фурой. Смертельная авария произошла в Петушинском районе на 110-м километре автодороги М-7 «Волга».