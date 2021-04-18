Водитель «Audi» погибла в ДТП под Судогдой

Смертельная авария произошла в субботу на дороге в Судогодском районе. В ДТП попало сразу три машины. Погибла женщина, находившаяся за рулём одного из автомобилей. Её «Audi» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Scania» с полуприцепом, дала предварительную информацию пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

После удара «Audi» отбросило на свою полосу. Там она врезалась в «Ладу». Женщина-водитель немецкой иномарки погибла. Другие участники ДТП, видимо, серьёзно не пострадали, во всяком случае, никто из них за медпомощью не обращался. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Погибшей женщина было 35 лет.

Авария произошла утром. Местом трагедии стал 48-ой километр дороги «Владимир-Муром-Арзамас». На улице было светло и ясно, без осадков. Участок дороги был сухой и ровный. В соцсетях сообщают, что женщина, возможно, заснула за рулем.

Ранее «Призыв» сообщал о крупной аварии в Вязниковском районе. Этот участок федеральной трассы — один из самых аварийных.

В этом году на дорогах Владимирской области зарегистрировано 214 ДТП с пострадавшими. Погибло 17 человек, 236 было ранено.