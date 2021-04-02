Во Владимирской области увеличили заполняемость театров и концертных залов

Во Владимирской области увеличили возможное число посетителей кинотеатров, театров и концертных залов. Теперь заполнять залы зрителями можно на 75 процентов от общей вместимости. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора № 38 «О введении режима повышенной готовности». При этом посетители должны по-прежнему соблюдать необходимые санитарные меры. Среди них и масочный режим.

Напомним, что прежде действовало требование о заполнении театральных и концертных залов не более чем на 50 процентов.

Масочный режим в регионе сохраняется

Очередное смягчение коронавирусных ограничений подтверждает стабилизацию ситуации с заболеваемостью в регионе. Между тем, режим обязательной самоизоляции для возрастных граждан после отмены продлили уже через несколько часов. Теперь пенсионерам следует оставаться дома до 15 апреля. Формально выходить на улицу можно только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина или аптеки. Только вот на самом деле эти строгости мало кто соблюдает.

Ранее «Призыв» рассказывал, что летний отдых детей в этом году состоится. Загородные лагеря «Дружба» и «Икар» уже принимают заявления.