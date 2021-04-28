остановка люди дети

Во Владимирской области коронавирусом заболели еще 59 человек

Больничный закрыли 79 жителей Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За прошедшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 59 жителей региона. Это на один случай больше, чем накануне. Выздоровели 79 человек.

Наибольшее число инфицированных по-прежнему во Владимире – 14 человек, по шесть заболевших – в Петушинском и Александровском районах, по пять – в Александровском, Муромском, Гусь-Хрустальном и Вязниковском. Четыре случая ковида зафиксировано в Ковровском районе. По три – в Киржачском и Суздальском.

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрировано 31 829 случаев заболевания

По состоянию на 27 апреля в медицинских организациях региона развернуто 744 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято – 59,3%. 303 койки остаются свободными.

За сутки в регионе от коронавируса и возникших осложнений умерли 6 человек. Всего за период пандемии во Владимирской области отмечено 1094 летальных случаев.

В ожидании коллективного иммунитета

Вчера на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться в начале осени. Ранее власти надеялись на август.

Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации, — сказала Татьяна Голикова.

Человек идет в маске по улице

Коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться в начале осени

Для достижения коллективного иммунитета, по оценкам Голиковой, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 миллионов человек. В настоящее время оба компонента вакцины получили более 7 миллионов россиян – это чуть больше 10% от целевого показателя. Во Владимире по состоянию на 26 апреля первым компонентом вакцины привились 22 377 жителей областного центра. Оба компонента получили 16 936 человек. Это менее 5% от общего числа жителей Владимира. Если же брать целевые 60%, то областной центр пока находится на отметке в 8%.

Напоминаем, что запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства. Найти владимирские пункты вакцинации от коронавируса можно теперь и на Яндекс.Картах.

 

Читайте по теме

Юлия Денисова

Фото «Призыва»

Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68
в Viber или WhatsApp

Теги: , ,