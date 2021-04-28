Во Владимирской области коронавирусом заболели еще 59 человек

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За прошедшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 59 жителей региона. Это на один случай больше, чем накануне. Выздоровели 79 человек.

Наибольшее число инфицированных по-прежнему во Владимире – 14 человек, по шесть заболевших – в Петушинском и Александровском районах, по пять – в Александровском, Муромском, Гусь-Хрустальном и Вязниковском. Четыре случая ковида зафиксировано в Ковровском районе. По три – в Киржачском и Суздальском.

Всего за время пандемии на территории Владимирской области зарегистрировано 31 829 случаев заболевания

По состоянию на 27 апреля в медицинских организациях региона развернуто 744 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято – 59,3%. 303 койки остаются свободными.

За сутки в регионе от коронавируса и возникших осложнений умерли 6 человек. Всего за период пандемии во Владимирской области отмечено 1094 летальных случаев.

В ожидании коллективного иммунитета

Вчера на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться в начале осени. Ранее власти надеялись на август.

— Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации, — сказала Татьяна Голикова.

Для достижения коллективного иммунитета, по оценкам Голиковой, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 миллионов человек. В настоящее время оба компонента вакцины получили более 7 миллионов россиян – это чуть больше 10% от целевого показателя. Во Владимире по состоянию на 26 апреля первым компонентом вакцины привились 22 377 жителей областного центра. Оба компонента получили 16 936 человек. Это менее 5% от общего числа жителей Владимира. Если же брать целевые 60%, то областной центр пока находится на отметке в 8%.

Напоминаем, что запись на вакцинацию для жителей Владимирской области открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуру поликлиники по месту жительства. Найти владимирские пункты вакцинации от коронавируса можно теперь и на Яндекс.Картах.