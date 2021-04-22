Во Владимире прокомментировали идею продлить майские праздники

Идею о продлении майских праздников сегодня на брифинге по эпидемиологической ситуации прокомментировала представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Марина Колтунова заявила, что пока официального решения по этому вопросу нет. Информация до региональных органов власти тоже не доводилась.

О возможном продлении майских праздников сегодня сообщили федеральные СМИ. Предложение сейчас изучает Министерство труда. Авторы нашумевшей инициативы полагают, что увеличение длительности весенних «каникул» сдержит дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Но, как рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков, никаких решений пока не принято.

В мае традиционно будет два длительных выходных. Отдыхать жители Владимирской области вместе со всей страной будут с 1 по 3 мая на День Весны и Труда. Затем три выходных дня — с 8 по 10 мая — нас ждут на День Победы. Продолжительность предпраздничного рабочего дня 30 апреля сокращается на час. А 7 мая рабочий день будет обычным. Между выходными четыре дня: 4, 5, 6 и 7 мая. Они как раз могли бы стать дополнительными нерабочими днями. Правда, за счет сокращения будущих новогодних каникул.

Продлить майские праздники предложили из-за ситуации с COVID-19.

Пока же Роспотребнадзор больше волнуют службы на Пасху в православных храмах. «Наша головная боль — это Пасха», — отметила Марина Колтунова. Это один из самых массовых праздников. Согласно соцопросам его отмечают 80% россиян.

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится как раз на майские выходные — 2 мая. Шествия на открытом воздухе не запрещены, так что крестный ход должен состояться. При этом в помещениях все еще действует обязательный масочный режим. Т.е. прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и быть в индивидуальных средствах защиты.

Как ранее сообщал «Призыв», с начала апреля число инфицированных остается стабильным. За прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 67 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано во Владимире. В областном центре за сутки заболели 16 человек. Больничный закрыли 85 пациентов. Статистику по смертности от COVID-19 пополнили пять жителей Владимирской области. На данный момент в регионе болеют 1537 человек.