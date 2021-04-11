Во Владимире пройдет IV Танеевский фестиваль

С 13 по 19 апреля 2021 года во Владимире, в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», пройдет IV Танеевский фестиваль, посвященный памяти уроженца Владимирской земли, выдающегося композитора, музыковеда и педагога Сергея Ивановича Танеева. В этом году исполняется 165 лет со дня рождения музыканта.

Справка. Фестиваль проводится по инициативе и при поддержке Администрации Владимирской области при активном содействии Департамента культуры Владимирской области, организатором и основной сценической площадкой форума выступает областной Центр классической музыки.

В афише фестиваля – симфонические и камерные концерты, а также мероприятия просветительской программы «Народная консерватория», название которой связано с одноименным образовательным учреждением, основанным в 1906 году Танеевым.

— В советское время даже не в нулевые, в 80-ые годы Танеевские фестивали проводил Эдуард Митрофанович Маркин. Со всего Советского Союза приезжали хоры, исполняли произведения Танеева. Сейчас фестиваль возродился на новом уровне: как большой фестиваль искусств. Потому что Танеев — больше, шире, чем хоровая специфика. Это и симфоническая, и оперная, и камерная музыка, — рассказывает дирижёр Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки Артём Маркин.

Семь фестивальных дней обрамляет своего рода симфоническая арка, образованная концертами Владимирского Губернаторского оркестра под управлением Артёма Маркина (13 и 19 апреля). На открытии фестиваля прозвучат оркестровые шедевры, посвященные Танееву его учителем Чайковским и учеником Рахманиновым, а в заключительную программу вошли фортепианные концерты старшего современника Антона Рубинштейна, которого Танеев уважал за верность классическим традициям и чье влияние испытал в юности, и ученика Танеева Николая Метнера.

Одной из кульминаций форума станет 16 апреля концертное исполнение оперы-оратории «Царь Эдип» Стравинского, продолжающего в своем неоклассическом периоде «античную линию» Танеева, который еще в конце XIX столетия создал оперную трилогию «Орестея» по Эсхилу и дал новый импульс к возрождению интереса к античной культуре. В роли Спикера выступит народный артист России Евгений Князев – популярный актер театра и кино, один из корифеев Театра имени Евгения Вахтангова, ректор Театрального института имени Бориса Щукина.

Главные вокальные партии исполнят солисты Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова Ярослав Абаимов (Эдип) и Артём Гарнов (Креонт/Вестник), а также солистка владимирского Центра классической музыки Анастасия Хорошева (Иокаста).

Еще один важнейший акцент Четвертого Танеевского фестиваля – визит во Владимир всемирно известного пианиста Марка-Андре Амлена.

Марк-Андре Амлен даст сольный концерт 18 апреля и 19 апреля выступит с Владимирским Губернаторским оркестром. Титулованный канадский артист завоевал свое высокое реноме в музыкальном мире не только трансцендентно-техничным репер­туаром, но и интеллектуально-рафинированным, в котором занимают особое место сочинения русских авторов первой половины XX века — Метнера, Рославца, Скрябина, Фейнберга, Катуара и других композиторов, имена которых нечасто появляются даже на российских афишах. Значение пропагандистской деятельности Амлена, несущего миру русскую музыкальную культуру эпохи Танеева, невозможно переоценить, и его участие в Танеевском фестивале станет крупным событием культурной жизни региона.

15 апреля во Владимире выступят гости из северной столицы – Квартет имени Танеева, в составе которого играют участники Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Этот ансамбль занимает видное место среди представителей музыкальной элиты России, особое внимание уделяя исполнению русской и советской музыки. В частности, именно танеевцами был впервые исполнен Пятнадцатый квартет Шостаковича.

В этом году расширены фестивальные мероприятия в рамках программы «Народная консерватория», обращенной к широкой публике и артистам, начинающим свой путь в искусстве. Традиционная творческая встреча с известным просветителем Артёмом Варгафтиком (14 апреля) будет посвящена истории и традициям исполнения музыки Танеева, а участники Квартета имени Танеева (16 апреля) проведут мастер-класс для учащихся Владимирского областного музыкального колледжа и воспитанников других музыкальных учреждений города.

Кроме того, 17 апреля в Центре классической музыки, предваряя концерт Владимирского камерного хора, пройдет лекция доктора искусствоведения, профессора Галимы Лукиной «Творчество Танеева в свете русской духовной традиции». В центре внимания автора, посвятившего этой теме масштабный труд, – интонационно-онтологический анализ сочинений Танеева в контексте отечественного певческого искусства, философии, а также эстетических воззрений композитора.

Справки по тел.: 8 (4922) 32-27-71, 32-63-65, 32-54-95.