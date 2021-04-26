Во Владимире ограничат движение на двух оживленных улицах

Завтра, 27 апреля, во Владимире на один час будет ограничено движение на двух оживленных городских улицах. На улице Верхняя Дуброва в районе дома № 1 и улице Студёная гора в районе храма Михаила Архангела будут монтировать кабель уличного освещения через проезжую часть. Работы будут проводить сотрудники муниципального МКУ «Благоустройство». Продлятся они с 10.00 до 11.00. Об ограничении движения пресс-служба мэрии оповещает заранее, чтобы горожане смогли сориентироваться и продумать пути объезда.

— Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям — о своевременном выборе путей объезда, — говорится на сайте мэрии.

Движение автотранспорта будет временно ограничено.

Аналогичные работы проходили в областном центре на минувшей неделе. Прямо в час пик, с 9.00 до 10.00, электрический кабель прокладывали на улице Добросельской, в районе дома №171-б, торговый центр «Алмаз».

Ранее «Призыв» сообщал, что центр Владимира становится всё менее доступен для остановки машин. Парковаться запретили и на Летне-Перевозинской — от наркодиспансера вниз к железнодорожному переезду. Кусок дороги узкий, запарковаться там могли лишь легковушки. Сейчас на участке висят запрещающие знаки. Нарушителей могут эвакуировать на штрафстоянку.

Эвакуация во Владимире стоит 2244 рубля за одно ТС, а хранение — 101 рубль за час.

Подробные схемы и названия улиц, где введены ограничения на парковку, можно посмотреть на сайте мэрии Владимира. «Призыв» также рассказывал о запрете на парковку на Октябрьском проспекте. Это породило хаос на соседних улицах и во дворах.