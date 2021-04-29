Во Владимире нарядят пасхальное дерево

Завтра, 30 апреля, во Владимире на смотровой площадке в парке «Липки» поставят и нарядят пасхальное дерево. Монтаж начнется в 8 утра. Дерево украсят декоративными яйцами, которые раскрашивали жители города.

Акция «Пасхальное дерево» проходит во Владимире каждый год. Несколько лет символическую конструкцию ставили на территории отеля «Вознесенская слобода». Потом дерево «переехало» в парк «Липки».

В прошлом году из-за пандемии акция была под угрозой срыва. Парк был закрыт, детские сады и школы – традиционные участники – тоже не работали.

— Были сомнения, получится или не получится. Но мы стали каким-то определенным спасением для наших горожан в эту чернуху, которая была: у всех был испуг, паника, и настроения у людей не было – и тут мы со своими яйцами и красками,- вспоминает один из организаторов акции исполнительный директор Федерации баскетбола Владимирской области Максим Тюканов.

Суть акции «Пасхальное дерево» заключается в том, что любой желающий может заранее взять у организаторов заготовки — деревянные яйца, краски, кисточку – раскрасить и привезти обратно. В прошлом году из-за коронавируса и связанных с ним карантинных мероприятий были сложности с раздачей заготовок.

— Памятуя о том, как тяжело нам далась акция в прошлом году, мы с сомнением отнеслись к ее продолжению в этом. Но когда звонков стало уже много, поняли, что людям действительно зашло,- рассказывает Максим Тюканов.

Десять тысяч заготовок разлетелись за несколько дней.

Пользуясь служебным положением, редакция «Призыва» забрала три последних яйца. Мы раскрасили их, как смогли, чтобы завтра поучаствовать в украшении пасхального дерева в парке «Липки». Не пропустите наш репортаж с установки дерева! Подписывайтесь на страницы «Призыва» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Организаторами акции «Пасхальное дерево» каждый год выступают Федерация баскетбола Владимирской области и женская баскетбольная команда «Владимирские львицы». В этом году украшать дерево помогали школы и детские сады Владимира, Педагогический институт ВлГУ, Владимирская таможня.

Традиционно в акции участвуют медийные лица. В этом году частью общего дела стала президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксёнова.

— Отчасти это пасхальное дерево мы посвящаем ей, в её юбилейный год, с пожеланиями здоровья и благодарностями за все то, что этот человек на протяжении более пятидесяти лет делал для нашей Владимиро-Суздальской земли,- говорит Максим Тюканов.

Пасха — отличный повод для создания интересных арт-объектов.

К примеру, владимирская мастерица из пряничного теста, сахарной глазури, мастики и пищевых красителей создала интерьерную миниатюру «Пасхальное утро».