Во Владимире накормят бездомных людей. 8 апреля в районе Вокзального спуска волонтеры будут раздавать горячую еду всем нуждающимся. Поддержать их в добром деле могут все желающие. Можно прийти и помочь волонтерам на месте или принести организаторам продукты заранее. Для благотворительной акции нужны мясные консервы, хлеб, гречка и макароны. Также потребуются глубокие одноразовые тарелки и складной столик.

Начало акции в 15.30

Помощь от владимирцев принимают в трех районах города: в Добром, возле вокзала и недалеко от «Крейсера». Контакты организаторов и подробная информация опубликована на странице волонтера Марины Левицкой

— В глазах каждого из них я видела стеснение и благодарность. Молодые, пожилые, здоровые и инвалиды — кто-то ел с жадностью, кто-то с осторожностью. Они спрашивали, как нас зовут, чтобы поблагодарить, обращаясь по имени. Бабушка – божий одуванчик обещала поделиться со мной тем, что есть у неё в пакетах, и с нежностью обнимала, — передала эмоции после первой благотворительной акции волонтер Марина Левицкая.

Наличные деньги и банковские переводы не принимают. Организаторы предупреждают: если кто-то попросит деньги на поддержку бездомных, то, скорее всего, это мошенники. Прежде подобные акции уже проходили 22 марта и 1 апреля. Проводить их планируют каждую неделю.

Ранее «Призыв» писал о том, что во Владимире становится все больше благотворителей. Уже два десятка рестораторов присоединились к акции «Карта добрых мест», часть выручки с которой идет на помощь фондам «Дети-ангелы» и «Счастливая собака».

Организатор кормления бездомных людей Марина Левицкая собирает помощь не только людям, но и животным. Ее подшефный приют — «Собака на счастье». Для четвероногих Марина собирает пакеты с кормом «Чаппи» от всех желающих помочь. Отчет о передаче корма и фото будут опубликованы на личной странице волонтера.