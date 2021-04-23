Во Владимире изучили возможность дать многодетным деньги вместо участков

Можно ли выделение бесплатных земельных участков для многодетных заменить денежными компенсациями? Во Владимире городские депутаты встретились с многодетными семьями, чтобы обсудить эту тему. И решили, что компенсация — вещь трудновыполнимая. В казне денег не густо. Впрочем, свободной земли в областном центре — тоже. Сумма предложенной компенсации в 300 тысяч рублей не устроила многодетные семьи. Кадастровая стоимость участков в Пиганово, Лунево и на Полянке (именно там дают земли многодетным семьям) куда выше озвученной планки. Поэтому этот вопрос пока застопорился. Далеко не всем многодетным, получившим участки с 2012 года, удалось приступить к строительству. Чтобы помочь им с этим делом, власти стали увеличивать число получателей социальной выплаты для строительства жилого дома.

21 многодетная семья Владимира получила в 2020 году деньги из бюджета на строительство дома.

В прошлом году из областного и городского бюджета на эти цели было потрачено почти 30 миллионов рублей. Средняя выплата для семьи с тремя детьми составила 1,1 миллиона рублей. Чуть большей суммой вложились сами многодетные. В общей сложности их доля — 35 миллионов рублей в виде кредитов и накопленных средств.

В очереди на получение социальной выплаты во Владимире сейчас стоят 105 семей. Есть категории, которые могут быстрее других продвинуться в списке очередников. — В первоочередном порядке социальную выплату получают те, кто предоставил акт освидетельствования проведения основных работ по строительству. Это монтаж фундамента, возведение стен и кровли. А также многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, — поясняет начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Владимира Анна Павлова.

3,5 миллиона рублей — размер соцвыплаты для многодетных семей с 5 и более детьми.

Семьям, где воспитывается больше 5 детей, увеличили размер выплаты до 70% от сметы на строительство дома. В прошлом году финпомощь перечислили двум таким семьям. В очереди ожидают своего часа еще 11. Также в списке первоочередных 40 многодетных семей, которые успели выполнить обязательный перечень строительных работ. Проблема в том, что из очереди могут исключить, если дети стали совершеннолетними. Поэтому так важен вопрос монетизации этой льготы. Лучше получить выплату сейчас и решить, купить ли квартиру или строить дом, к примеру, на уже имеющемся дачном участке, чем ждать своей очереди.

8 (4922) 53-01-70 — телефон управления по учету и распределению жилой площади.