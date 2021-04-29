Во Владимире изготовят упитанную балерину из упаковок для яиц

Во Владимире стартовал месячник осознанного потребления. До 23 мая в арт-пространстве «Флигель», расположенном по адресу Девическая, 8, будут проходить выставки, лекции и мастер-классы. Владимирцев приглашают принять участие в акциях по раздельному сбору мусора и обмену одеждой.

С 27 апреля во «Флигеле» начали принимать использованные картонные решётки на 30 яиц. Из них скульптор Пётр Мавшов со студентами своей мастерской изготовят фигуру упитанной балерины – символа безграничных возможностей человеческого желания. Упаковки от яиц можно приносить до вечера 3 мая. В этот день в 20.00 все желающие смогут увидеть весь процесс создания арт-объекта.

В рамках фестиваля также пройдут детские мастер-классы и эко-уроки. Детям расскажут о важности бережного отношения к природе, о технологиях переработки пластикового мусора, познакомят с различными техниками и приёмами применения бытовых отходов для создания полезных и красивых арт-объектов.

RePlastic

В пятницу, 30 апреля, во «Флигеле» открывается выставка RePlastic. На ней представят экспонаты, изготовленные из переработанного мусора. Это работы современных художников Аристарха Чернышёва, Дмитрия ::vtol:: Морозова, Анастасии Алёхиной, Дарион Саббаш, Егора Федоричева, Игоря Поносова.Образы для арт-объектов взяты из реальной жизни. Они демонстрируют возможности вторичного использования материалов. Художники примеряют на себя роль активных защитников окружающей среды.

Один из экспонатов выставки связан с Владимирской областью. Его авторы Дмитрий ::vtol:: Морозов и Анастасия Алёхина создали кинетические звуковые объекты. Детали для своей работы они отбирали в цехах ковровского завода имени В.А. Дегтярёва. — Арт-объект имитирует звуки полета противотанковой ракеты, — рассказывает основательница центра современного искусства «Флигель» Анастасия Вавилова.

Работает это так: на двух дисках, которые действительно являются частями противотанковых ракет, установлены динамик и небольшой микрофон. В момент, когда фазы совпадают, так что микрофон оказывается близко к динамику, образуется свист символизирующий полет ракеты.

Другие мероприятия эко-марафона

По субботам с 15 мая до 5 июня в 10 часов от «Флигеля» будет отправляться экскурсионный микроавтобус на производственную площадку компании «Спецтранс», при поддержке которой стал возможен эко-месяц во Владимире. Все желающие смогут увидеть, как сортируются твёрдые бытовые отходы и как из использованного пластика получают тротуарную плитку. На время эко-марафона во дворе «Флигеля» будет установлен контейнер для одежды. Туда можно отнести вещи, которые вы не носите и не знаете, что с ними делать. 7 мая в центре современного искусства пройдет SWAP-фестиваль с мастер-классами. А 16 мая ждём вас на «Гаражной распродаже».

SWAP — это мероприятие для обмена хорошими, но ненужными вещами. Деньги в этом обмене не участвуют: участники забирают вещи даром. Помимо бесплатного обмена вещами своп — это еще и экоинициатива, поддерживающая тренд на осознанное потребление. А еще напоминание о том, что бездумно избавляться от ненужных, но хороших вещей не стоит: лучше отдать их тем, кому они пригодятся.

Узнать о том, как в домашних условиях систематизировать процесс утилизации старых вещей так, чтобы это, с одной стороны, не напрягало, а с другой, принесло какую-то пользу – людям, искусству или планете, вы можете из материала «Призыва».

Подробнее о центре современного искусства «Флигель» мы рассказывали в программе «Точка на карте».