Во Владимире ищут «супербабушку»

27 апреля в полдень в Доме культуры молодежи города Владимира пройдёт конкурс «Супербабушка-2021». Пять очаровательных дам из разных районов областного центра продемонстрируют свои таланты и умения в разноплановых конкурсах. Они смело выйдут на сцену, чтобы в очередной раз доказать зрителям: возраст не имеет никакого значения, если ты молод душой, активен и полон планов на будущее.

Справка. Организаторами конкурса выступили комитет территориального общественного самоуправления № 11 администрации Октябрьского района совместно с «Культурно-досуговым комплексом».

А ну-ка бабушки!

На первом этапе зрители и жюри познакомятся с участницами мероприятия. Яркие страницы их жизни станут источником для новых эпических саг, поэтических произведений и фотолетописей в конкурсе «Давайте познакомимся». Причем к участию в мероприятии бабушки привлекут своих многочисленных родственников, и не только в качестве групп поддержки, но и на сцене.

На втором этапе «Бабушки и внуки» конкурсантки преодолеют несколько испытаний на внимательность и проявят недюжинную смекалку. А вы думаете, это легко — убедить съесть кашу непоседливую внучку?! Щегольнуть своими неповторимыми умениями прекрасным дамам представится возможность в конкурсе «Алло, мы ищем таланты».

На этапе «Коронное блюдо» жюри будет потрясено кулинарными способностями участниц. А в последнем конкурсе бабушки продефилируют перед зрителями по подиуму в вечерних платьях.

Эти чудесные женщины дадут напутственные советы, как на долгие годы оставаться такими позитивными и жизнелюбивыми, как они.

Нам года — не беда!

Выступления творческих коллективов «Культурно-досугового комплекса» не только станут украшением праздника, но и позволят участницам перевести дух и подготовиться к следующему этапу. Конкурсанток и гостей этого мероприятия порадуют своими талантами ансамбль песни «Кружева», студия эстрадного вокала «Звездный дождь» и группа «Владимир».

Организаторы уверяют, что победительницей конкурсной программы «Супербабушка-2021» может стать каждая участница. Главное — найти подход к зрителю и самому неподкупному жюри.

Подобные конкурсы проходят в нашем городе ежегодно. И каждый раз их участницы удивляют членов жюри и зрителей своими талантами, молодостью и задором. Этот конкурс показывает, что наши бабушки самые находчивые, веселые и осведомленные в различных областях знаний. Самые супербабушки в мире!