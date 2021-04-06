Внедорожники вытянули автобус

Внедорожники вытянули застрявший в центре Владимира туристический автобус

Автомобилисты быстро поспешили на помощь

Неравнодушные автомобилисты помогли застрявшему в центре Владимира заказному автобусу, перевозившему туристическую группу. По всей видимости, высадив пассажиров у Палат Владимиро-Суздальского музея-заповедника, водитель автобуса решил припарковаться, но увяз в грязи и застрял. Попытка выбраться самостоятельно не увенчалась успехом, мало того, автобус мог опрокинуться и съехать в овраг. На помощь оперативно пришли внедорожники.

— Узнал про автобус и сразу же сделал пост в группу. Готовые помочь ребята нашлись быстро. Через 20 минут мы уже были на месте, — рассказал «Призыву» администратор группы любителей полноприводных автомобилей Ян Грызунов.

Вытаскивать автобус приехали 3 внедорожника.  В итоге справились двумя. «Range Rover» и «Mitsubishi» сделали несколько рывков, и автобус выбрался из грязевого плена. Пригодилась помощь и водителя третьего приехавшего автомобиля, «Volvo», он выручил тросом.

Водители внедорожников приходят на помощь абсолютно бесплатно.

Внедорожники вытянули автобус

О добрых делах владимирцев на внедорожниках, которые объединились в сообщество и приходят на помощь застрявшим автомобилистам, «Призыв» уже рассказывал. Без их участия этой снежной зимой было бы туго. Счет спасенных машин идет на сотни. И все это абсолютно бесплатно. Денег ребята не берут. Сейчас в их группе больше семи тысяч участников. Причем на помощь быстро приходят и когда видят подобные посты в других сообществах.  Сейчас за окном весенняя распутица, а значит, у внедорожников  снова много работы.

Ну, а кто еще спасет? Одна надежда на вас! – такие комментарии оставляют пользователи в  сообществе и всячески поддерживают неравнодушных владимирцев.

Ранее «Призыв» сообщал, что груженный навозом трактор ушел под лед в Суздальском районе. Инцидент произошел в субботу днем в поселке Садовый.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «4WD Vladimir»

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