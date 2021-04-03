Власти назвали выгоды от строительства трассы М-12

Скоростная магистраль М-12 «Москва-Казань» повысит инвестиционную привлекательность Владимирской области, считают в администрации региона. Сейчас единственная крупная дорожная артерия — трасса М-7, постоянно перегружена. Это мешает «заходу» в область солидных компаний, планирующих размещение производств с учётом подъездных путей. Казанское направление расширит возможности привлекать инвесторов.

Александр Ремига, заместитель губернатора:

Смысл какой размещать объекты в Московской области? Понятно, что там цена земли другая, не как у нас пока.

Уже сейчас понятно, что логистика в сторону Москвы и обратно несущественная. Сейчас же все смотрят на М-7. Четыре часа добирались, как-то долго.

Для развития экономики М-12 — это новое дыхание.

Размещение производственных площадок вдоль трасс — это данность. По Владимирской области она хорошо заметна. Наиболее крупные предприятия разместились в Петушинском и Собинском районах (весь пищевой кластер по производству шоколадных и кондитерских изделий). В своё время к участку возле Ставровского поворота на М-7 примеривался немецкий концерн Volkswagen, и возможно, Владимирская область получила бы этого инвестора, если бы не политические моменты.

Сейчас же, поскольку М-12 после Владимира пойдёт на юг — в Судогодский, Гусь-Хрустальный, Муромский районы, у этих территорий также появляется шанс получить крупных инвесторов. Пока эти районы в промышленном (да и в целом в экономическом) плане не самые развитые.

В 2020-м объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 93,41 млрд рублей — на 2% выше, чем в 2019 г.

Кроме того, развитие самой дорожной инфраструктуры сулит немало выгод региону. На трассе будут построены многофункциональные комплексы с автозаправочными станциями, площадками для отдыха, кафе и т.д. Как минимум, область либо расширит сеть федеральных АЗС, либо привлечёт новых игроков. А это даст и дополнительные рабочие места, и пополнение в бюджет.



Трасса М-12 протянется по Владимирской области на расстояние 218 километров. В регионе построят 4 развязки со съездом на дублирующие бесплатные дороги. Сейчас региональные власти изучают земельные участки в этих местах, смотрят, есть ли свободные, чтобы их можно было предложить бизнесу. Уже есть несколько заявок от логистических структур с размещением на участках своих площадок.

Александр Ремига уверен, что уже в 2022 году, когда будут построены первые участки М-12, повысится и туристическая привлекательность региона. К нам будут больше ездить как из Казани, так и из Москвы. Да и для самих владимирцев автопутешествия станут более привлекательным видом отдыха.