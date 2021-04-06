Владимирцы отдали 4 миллиона рублей за игнорирование ПЦР-тестов

Во Владимирской области активно штрафуют туристов, вернувшихся из-за границы и не отчитавшихся об отсутствии заражения коронавирусом на сайте госуслуг. Уже составлено 533 протокола об административном правонарушении. По данным на 5 апреля, суды рассмотрели 438 из них. Общая сумма штрафов составила 4 223 000 рублей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве в преддверии туристического сезона напоминают, что сделать обязательное лабораторное исследование по возвращении домой нужно в течение трех дней.

Отдохнувшие за границей должны сделать ПЦР-тест за свой счет. Стоимость исследования начинается от 1200 рублей.

Результаты теста следует загрузить на портале госуслуг в разделе «Передача результатов теста на коронавирусную инфекцию».

— До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), — уточняет Роспотребнадзор.

Нарушителей ждет административная ответственность. Как уточнили «Призыву» в управлении Роспотребнадзора, размер штрафа устанавливает суд.

С 1 августа 2020 года на территорию Владимирской области из-за рубежа воздушным транспортом прибыли 19 937 человек. По результатам тестов у 123 из них был выявлен вирус.

Напомним, что официально подтвердить отсутствие коронавируса требуют только тех, кто вернулся из-за рубежа. На путешествия по России это не распространяется. Вполне возможно, что такое послабление, а также туристический кешбэк, о котором «Призыв» подробно расскажет уже в ближайших материалах, сделают отдых в России особенно популярным в этом году.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область оказалась не готова принять туристов на автомобилях и мотоциклах. Нет парковок для автомобилистов, запрещены проезды на центральных дорогах для мотоциклистов, нет стоянок с водой и светом для караванеров. К такому выводу пришли заядлые путешественники, которые объединились в инициативную группу и решили продвигать это направление.