Владимирские пункты вакцинации от коронавируса появились на Яндекс.Картах

Пункты вакцинации от коронавирура во Владимирской области теперь можно найти при помощи сервиса «Яндекс.Карты». Поиск мест, где делают прививки, доступен по ключевым словам. Для этого в поисковой строке необходимо ввести ключевые слова, «вакцинация» или «где сделать прививку». На интерактивной карте сервиса сразу же отображаются пункты вакцинации, время их работы, контактные номера телефона и способы, как до них добраться.

В нашем регионе развернут 51 стационарный пункт вакцинации. Всего же на федеральной карте отмечено более 4500 мест, где можно сделать прививку от COVID-19.

— На данный момент это наиболее полный список, который будет дополняться Минздравом России, — уточняет пресс-служба облздрава.

В ведомстве рекомендуют жителям области не откладывать прохождение вакцинации. Привиться в первую очередь советуют людям старшего возраста, а также тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, страдает сахарным диабетом и ожирением. Именно эти пациенты находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений.

Владимирцев прививают препаратом «Спутник V». Поступление других видов вакцины от коронавируса в регион пока не ожидается, уточняет облздрав.

По данным на 16 апреля, в регионе прививки сделали более 70 тысяч жителей Владимирской области. Почти 48 тысяч из них получили второй компонент вакцины.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122.

На минувшей неделе Владимирская область получила новую партию вакцин от коронавируса «Спутник V». Всего 15 тысяч доз. Все они уже распределены по медицинским организациям, задействованным в прививочной кампании. В ближайшее время в регион поступят еще 7200 доз препарата. В общей сложности область получила более 96 тысяч доз вакцины.

Сделать прививку можно не только в поликлиниках. Во Владимирской области сейчас работают 17 бригад мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Они проводят вакцинацию сотрудников предприятий и организаций, а также жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Ранее «Призыв» рассказывал, как коллективно от коронавируса прививались жители Чамерево.