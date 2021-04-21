Владимирские мастера украсили Дом учёных Курчатовского института

В Доме учёных Курчатовского института в Москве открылась выставка владимирских художников. Название её — «Таблица и палитра». Она представляет работы ярчайших представителей владимирской школы живописи. Среди мастеров — Ким Бритов, Владимир Юкин, Валерий Кокурин, Николай Модоров, Николай Мокров и Владимир Егоров.

Всего представлено 26 работ владимирских живописцев.

Возвращение через полвека

Открыла выставку заместитель министра культуры России Алла Манилова. Она сказала, что владимирские художники вернулись в Курчатовский дом учёных. Ведь в 1968 году здесь уже проходила выставка работ Кима Бритова и Владимира Юкина. Будущие мэтры владимирской школы живописи тогда представили более 60 работ. И это событие было продолжением традиции, положенной знаменитым институтом.

— Возникшее в конце 1950-х годов явление оттепели начиналось в Курчатовском институте. Его Дом культуры был самым популярным и самым посещаемым залом в Москве. Ахмадулина, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский – все они начинали здесь. А потом эту эстафету очень активно подхватил Политехнический музей, – напомнил гостям выставки Михаил Ковальчук. – И сегодня, развивая конвергенцию науки и искусства, мы шаг за шагом восстанавливаем традиции союза «физиков и лириков», заложенные нашими великими учеными Курчатовым и Александровым.

Открывшаяся выставка — результат партнёрских связей между Курчатовским институтом и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. Это первая тематическая художественная экспозиция в стране, посвящённая Году науки и технологий.

Выставка продлится до 14 июня. Все желающие могут посетить её в будние дни по предварительной записи и по сеансам: 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00.

Партнёрство учёных и музея

«Таблица и палитра», по сути, объединяет искусство и химию, помогает раскрыть некоторые секреты состава красок и особенностей цвета. Художники старались придумывать собственные комбинации цветов, экспериментировали с фактурой, но нередко добиться нужного эффекта было невозможно.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова вспомнила историю создания одной из работ Валерия Кокурина. Однажды в клязьминской пойме после весеннего дождя он увидел необыкновенную радугу над цветущим иван-чаем. Но передать отечественными красками поразившую его красоту он не смог. Написать картину такой, которую мы все хорошо знаем, получилось лишь тогда, когда друзья привезли ему итальянские краски.

Уточнить информацию о порядке, дате и времени проведения экскурсии можно по телефонам: +7 (499) 196-92-26; +7 (499) 196-72-76.

На открытии Светлана Мельникова выразила благодарность директору НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку, который входит в Попечительский совет Фонда развития музея-заповедника, за неоценимую помощь в организации выставки. «Таблица и палитра» привлекла внимание курчатовцев и смогла их удивить.

В ХХ веке Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики страны.

За первой выставкой последуют новые проекты и совместные мероприятия. Помимо этого, институт продолжит оказывать научную помощь при исследовании артефактов, как это было с археологическими находками со стоянки Сунгирь и мозаикой с часовни Пожарского, работа над которой ещё идёт.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что народный артист РФ Николай Бурляев передал Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику ряд ценных экспонатов из своего архива со съёмок фильма «Андрей Рублёв».