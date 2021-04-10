Владимирские дома с мозаикой просят признать особо ценными

Урбанисты проекта «Владимир будущего» направили обращение в администрацию города Владимира. Они призывают сохранить мозаику на многоэтажных домах областного центра. Та практиковалась при строительстве в советское время. Для защиты мозаики общественники просят муниципалитет признать её особо ценным объектом. Статус поможет избежать негативных действий, которые происходили в городе в последнее время.

— Случай с Юбилейной — не единичный. Мозаика — это советский феномен. Её нужно сохранить. Надо действовать прямо сейчас, чтобы не утратить наследие. Дома с мозаикой выстроены в 60-70 годах прошлого века. Они имеют проблемы энергоэффективности. И жители решают их экономичными и радикальными способами, — пояснил урбанист Артем Черней.

44 объекта мозаики насчитали урбанисты во Владимире

Все элементы мозаики активисты проекта «Владимир будущего» нанесли на виртуальную карту и направили информацию в Госинспекцию по охране объектов культурного наследия. Они готовятся принять участие в общественном совете при инспекции, чтобы убедить экспертов в своей правоте.



Ранее общественники уже выходили на инспекцию, чтобы присвоить мозаике на Юбилейной, 2 статус объекта культурного наследия. Но им отказали. Такой статус накладывает много ограничений на дом. И собственникам такого жилья пришлось бы нести дополнительные расходы, а также проводить согласование с надзорными инстанциями перед тем, как что-то отремонтировать.

Урбанисты надеются, что специалисты в мэрии и инспекции помогут им определиться с юридической стороной дела. Можно ли в городских правилах закрепить норму для мозаики, как особо ценного объекта? Нужно сохранить этот штрих городской архитектуры в истории Владимира. Общественники уверены, что уличные панно оживляют серые спальные районы.