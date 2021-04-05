Владимирская область заняла 70-е место в демографическом рейтинге регионов

Почти 34 тысячи человек потеряла Владимирская область за последние три года. В демографическом рейтинге российских регионов она заняла 70-е место. Меньше стало не только коренных жителей, но и мигрантов. Естественная убыль населения составила 2,6 процента. Эти данные привело РИА Новости, сформировавшее демографический рейтинг субъектов РФ.

Численность населения выросла в 21 российском регионе.

34 тысячи человек — это много. Это средний районный город, на минуточку. Но эквилибристика цифрами может либо уменьшить, либо увеличить данное значение. Если верить Владимирстату, минувшие три года унесли меньше жизней, чем сообщило РИА Новости. По данным региональных статистиков, в 2018 году во Владимирской области проживали 1 миллион 372 тысячи 71 человек. На начало этого года — 1 миллион 342 тысячи 99. Разница, таким образом, — 29 тысяч 972 человека. Но если опираться на данные Росстата, то картина хуже. Там разница — чуть более 36 тысяч человек.

Как бы то ни было, значительная часть трёхгодичной убыли пришлась на минувший, пандемический год. Разница между ушедшими в мир иной и явившимися на этот свет составила 14,5 тысячи человек. В то время как за предыдущие два года — в районе десяти тысяч в каждом. Правда, в 2020 году, надо полагать, приостановился отток коренного населения в другие регионы. Всё же коллапс экономики и запрет на бесконтрольное перемещение должны были сказаться. А вот годом ранее из Владимирской области уехали почти двадцать тысяч человек. Подавляющее число их — в другие уголки России.

Владимирская область хоть и заняла 70-е место, но и в этой незавидной позиции выглядит не хуже некоторых соседей. Сразу же вслед за нами идут ивановцы. В этом регионе убыль населения за три года — 2,5 процента. Чуть лучше нас — нижегородцы, они на 65-м месте. Костромичи — перед нижегородцами.

А на последних позициях в списке два дальневосточных региона — Еврейская автономная и Магаданская области, и один южный — Тамбовская область. Лучший же — Севастополь, выросший за счёт мигрантов (из основной части России, надо полагать). На втором месте республика Ингушетия, на третьем — Ленинградская область.

Справка. Владимирстат в 2019 году дал прогноз развития демографической ситуации во Владимирской области до 2035 года. По нему в ближайшие 15 лет население региона сократится до 1 миллиона 167 тысяч человек — это почти на двести тысяч меньше, чем на момент создания документа. Это Юрьев-Польский, Собинка, Лакинск, Радужный, Покров, Петушки, Гороховец, Камешково, Судогда и Суздаль вместе взятые и ещё Курлово в придачу.