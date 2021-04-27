Владимирская область попала в пятерку регионов с нарушениями при вакцинации

Владимирская область оказалась в пятерке регионов, в которых выявлены нарушения при вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

—В Краснодарском крае, Владимирской, Оренбургской, Саратовской и Челябинской областях пресечены нарушения порядка и условий иммунизации населения, правил перевозки и хранения вакцины, – цитирует прокурора ТАСС.

По словам Буксмана, прокуроры уделяли и уделяют внимание вопросам обеспечения порядка при вакцинации населения медицинскими препаратами. В начале апреля за неправильное хранение вакцины от коронавируса был оштрафован главврач Дергачевской районной больницы Саратовской области.

Вакцинация населения от COVID-19 продолжается во Владимирской области.

По данным на 22 апреля, уже привилось более 75 тысяч жителей региона, из них почти 53 тысячи получили второй компонент вакцины. На минувшей неделе в ходе брифинга по вопросам противодействия коронавирусу главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Владимирской области Марина Романова заявила, что проблем с вакцинаций в регионе нет.

Есть в достаточном количестве и сам препарат, и места для проведения прививки, и специалисты. Осталось только проявить активность населению и сделать прививку в ближайшее время. Это ускорит формирование коллективного иммунитета и положит конец пандемии коронавирусной инфекции, уверены в облздраве.

Актуальные данные по вакцинации опубликовала сегодня мэрия Владимира. По состоянию на 26 апреля первый компонент вакцины привит 22377 жителям. Оба компонента вакцины получил уже 16936 человек. Свой очереди на прививку ожидает 2525 человек.

Вакцинация жителей Владимира от коронавируса продолжается в семи лечебных учреждениях города.

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Преподавателей и студентов ВлГУ приглашают на прививку в здравпунктах родного вуза. Они открываются на этой неделе по адресам: улица Горького, 87 (корпус № 1) и пр-т Строителей, 11 (корпус № 7). Записаться на прививку можно также на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122. Найти владимирские пункты вакцинации от коронавируса можно теперь и на Яндекс.Картах.